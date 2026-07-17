HLV Kim Sang-sik gia cố tấm khiên thép: Lời giải cho tham vọng vô địch AFF Cup 2026 Trước biến động lực lượng tại tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định triết lý phòng ngự để vô địch bằng việc ưu tiên nhân sự hàng thủ cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, một hàng công mạnh mẽ có thể mang về những chiến thắng mãn nhãn, nhưng một hàng thủ kiên cố mới là bệ phóng cho các danh hiệu vô địch. Trước thềm ASEAN Cup 2026 (tiền thân là AFF Cup), HLV Kim Sang-sik đang gửi đi một thông điệp đanh thép về triết lý này thông qua những điều chỉnh nhân sự đầy toan tính.

HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng cùng Việt Nam giành vinh quang ở AFF Cup 2026. Ảnh: Vietnamnet.

Việc trung vệ trẻ Khổng Minh Gia Bảo được triệu tập bổ sung thay thế cho những đàn anh dạn dày kinh nghiệm không chỉ là một phương án chữa cháy. Đó là minh chứng cho sự ưu tiên tuyệt đối của chiến lược gia người Hàn Quốc dành cho sự an toàn nơi hậu phương trước khi nghĩ đến việc chinh phục đỉnh cao khu vực.

Khi hàng thủ trở thành trọng điểm báo động

Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những tin không vui dồn dập về mặt lực lượng. Những biến động quân số diễn ra ngoài dự kiến khi Khuất Văn Khang không kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, tổn thất nghiêm trọng nhất nằm ở hệ thống phòng ngự khi hai trung vệ trụ cột là Đỗ Duy Mạnh và Lê Ngọc Bảo buộc phải rút lui.

Mất đi 3 cái tên quan trọng, quân số đội tuyển rút xuống còn 25 người. Trong bối cảnh đó, quyết định gọi bổ sung Khổng Minh Gia Bảo thay vì một cầu thủ tấn công cho thấy HLV Kim Sang-sik đang đặt hàng thủ vào trạng thái "báo động đỏ". Ông hiểu rằng trong một giải đấu ngắn ngày với mật độ thi đấu dày đặc, bất kỳ một vết nứt nào ở hậu phương đều có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một chiến dịch.

Triết lý thực dụng của chiến lược gia Hàn Quốc

Khổng Minh Gia Bảo lên ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF).

Tại sao lại là một trung vệ mà không phải một tiền vệ tấn công để thay thế vị trí của Khuất Văn Khang? Câu trả lời nằm ở tư duy quản trị rủi ro. HLV Kim Sang-sik cho thấy sự tương đồng với những người tiền nhiệm thành công khi tin rằng hàng thủ là nền móng bền vững nhất để xây dựng chiến thắng.

Trung vệ là vị trí đặc thù và khó xoay tua nhất trong đội hình. Sự ăn ý giữa các mắt xích, khả năng chỉ huy hàng ngang và kỹ năng bọc lót cần thời gian dài để hình thành. Việc bổ sung Gia Bảo giúp đội tuyển duy trì độ dày quân số ở vị trí trọng yếu, đảm bảo ông luôn có đủ nhân sự chuyên trách nếu có biến cố về chấn thương hoặc thẻ phạt xảy ra trong giai đoạn khốc liệt nhất của giải đấu.

Niềm tin vào chiều sâu tuyến giữa

Một chi tiết đáng chú ý là Ban huấn luyện quyết định không gọi thêm cầu thủ thay thế vị trí của Khuất Văn Khang. Điều này phản ánh niềm tin tuyệt đối của ông Kim vào dàn nhân sự hiện có ở khu trung tuyến. Với những cái tên như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Hai Long hay nhân tố mới Tài Lộc, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một hàng tiền vệ có tính linh hoạt cực cao.

Những cầu thủ này không chỉ mạnh ở khả năng điều tiết, sáng tạo mà còn đủ sức duy trì chất lượng chuyên môn xuyên suốt giải đấu. Việc không bổ sung tiền vệ cho thấy ông Kim hoàn toàn hài lòng với "kho vũ khí" hiện tại và muốn dồn toàn lực để gia cố tấm khiên trước khung thành.

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không gì khác ngoài ngôi vương. Quyết định triệu tập Khổng Minh Gia Bảo có thể không tạo nên cơn sốt truyền thông như các ngôi sao tấn công, nhưng nó là minh chứng cho một tư duy quản trị nhân sự thực dụng, chắc chắn và đầy bản lĩnh của HLV Kim Sang-sik.