HLV Kim Sang-sik giải thích quyết định rút Hoàng Đức ở trận thắng Campuchia tại ASEAN Cup 2026 Chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp tuyển Việt Nam giữ đỉnh bảng A ASEAN Cup 2026, trong khi HLV Kim Sang-sik đã làm rõ bài toán thể lực của Hoàng Đức.

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia ở lượt trận cuối bảng A giải ASEAN Cup 2026 vào tối 7/8 không chỉ giúp tuyển Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng mà còn mang đến những tính toán chiến thuật quan trọng. Quyết định rút tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức ra nghỉ sớm của HLV Kim Sang-sik đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Bài toán quản trị thể lực ở tuyến giữa

Giải thích trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik khẳng định việc thay tiền vệ sinh năm 1998 hoàn toàn xuất phát từ yếu tố thể lực, không liên quan đến phong độ hay chấn thương. Nhà cầm quân 49 tuổi cho biết đây là phương án đã được ban huấn luyện tính toán kỹ từ trước nhằm giữ sức cho cầu thủ thuộc biên chế Ninh Binh.

Ông Kim Sang-sik tiết lộ lý do rút Hoàng Đức ra nghỉ sớm.

Trong sơ đồ vận hành của tuyển Việt Nam, Hoàng Đức tiếp tục giữ vai trò mắt xích điều tiết nhịp độ quan trọng nơi tuyến giữa. Tuy nhiên, mật độ thi đấu dày đặc tại giải đấu khu vực khiến nhiều nhân tố chủ lực đối mặt với nguy cơ quá tải.

Chiến lược xoay tua hướng tới vòng bán kết

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh việc điều chỉnh nhân sự là bắt buộc để duy trì trạng thái thể lực tốt nhất cho chặng đường kế tiếp. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược xoay tua linh hoạt nhằm tối ưu hóa năng lực từng cá nhân mà vẫn đảm bảo tính cân bằng trong lối chơi.

Khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng A, tuyển Việt Nam sẽ theo dõi các trận đấu còn lại vào tối 8/8 để xác định đối thủ tiếp theo tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026.