HLV Kim Sang-sik lý giải quyết định thay Quang Hải muộn sau trận hòa Singapore tại ASEAN Cup 2026 Bị Singapore cầm chân 0-0 tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik giải thích việc giữ Quang Hải đến muộn nhằm ổn định đội hình và chỉ ra điểm yếu trong tranh chấp bóng hai.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, đội tuyển Việt Nam vẫn phải chấp nhận trận hòa 0-0 đáng tiếc trước Singapore vào tối ngày 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, những quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt là thời điểm rút đội trưởng Nguyễn Quang Hải rời sân, đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Ông Kim Sang-sik chỉ ra lý do giữ Quang Hải lại trên sân. Ảnh: VFF

Bài toán cấu trúc đội hình và vai trò của Quang Hải

Trả lời thắc mắc về việc ban huấn luyện đưa ra sự thay đổi nhân sự khá muộn ở thời điểm đội nhà cần tăng cường tốc độ tấn công, nhà cầm quân 49 tuổi khẳng định đây là quyết định nhằm đảm bảo sự cân bằng. Việc giữ tiền vệ thuộc biên chế Công an Hà Nội trên sân liên quan trực tiếp đến khả năng duy trì hệ thống chiến thuật.

HLV Kim Sang-sik giải thích: "Trước khi rút Quang Hải ra, chúng tôi xác định phải duy trì được sự ổn định trong cấu trúc đội hình. Quang Hải là đội trưởng, cậu ấy cần ở trên sân để gánh vác trách nhiệm chỉ huy đồng đội trong những thời điểm then chốt."

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng việc tung Lê Phạm Thành Long vào thay thế ở những phút cuối dù muộn nhưng không phải vấn đề quá lớn. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích băng hình kỹ thuật để tìm ra những điểm cần cải thiện cho các lượt trận tiếp theo.

Hạn chế trong tranh chấp bóng hai và áp lực từ đối thủ

Đáng chú ý, bên cạnh câu chuyện nhân sự, HLV Kim Sang-sik cũng thẳng thắn mổ xẻ những vướng mắc trong cách vận hành lối chơi của "Những chiến binh sao vàng" khi đụng độ lối đá áp sát từ phía Singapore.

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam phân tích: "Hôm nay, tôi mong muốn đội tuyển chơi đơn giản và trực diện hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn có phần lúng túng trong những tình huống bóng bật ra và cần tranh chấp bóng hai. Singapore tổ chức áp sát và bắt bài rất hiệu quả."

Để khắc phục nhược điểm này, toàn đội sẽ tiến hành đối chiếu lại dữ liệu chuyên môn nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chiến thuật.

Hướng tới thử thách trên sân khách

Nhìn chung, trận hòa bế tắc trước Singapore buộc đội tuyển Việt Nam phải nhanh chóng rút kinh nghiệm trong khâu dứt điểm và khả năng tranh chấp bóng bật ra. Ngay sau trận đấu này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị cho chuyến làm khách dự báo nhiều thử thách trên sân của Indonesia vào ngày 3/8 tới trong khuôn khổ lượt trận tiếp theo tại bảng A ASEAN Cup 2026.