HLV Kim Sang-sik tính toán xoay tua hàng công tuyển Việt Nam đấu Malaysia tại ASEAN Cup 2026 Nắm lợi thế 2-0 ở lượt đi, tuyển Việt Nam hướng tới trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 bằng những điều chỉnh nhân sự linh hoạt của HLV Kim Sang-sik.

Chiến thắng 2-0 thuyết phục ngay trên sân khách tại lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 đã mang lại lợi thế cực lớn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trước trận lượt về diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8, HLV Kim Sang-sik không hướng tới sự chủ quan. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tính toán bài toán nhân sự tinh tế nhằm tối ưu hóa thể lực cho toàn đội trong chặng đường chinh phục ngôi vương.

Tuyển Việt Nam có thể xoay tua đội hình ở trận đấu với Malaysia. Ảnh: VFF

Trục xương sống phòng ngự giữ nguyên sự chủ động

Sự ổn định trong hệ thống phòng ngự chính là chìa khóa giúp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới ở trận lượt đi. Vị trí trong khung gỗ tiếp tục trao trọn niềm tin cho thủ thành Việt kiều Patrik Lê Giang, người đang thể hiện phong độ thi đấu vô cùng vững vàng và khả năng ra vào làm chủ không gian xuất sắc.

Án ngữ phía trước khung thành là bộ ba trung vệ quen thuộc: Nguyễn Thành Chung đảm nhận vai trò đá thòng chỉ huy hệ thống, kết hợp cùng Phạm Xuân Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh ở hai hành lang lệch. Cấu trúc này không chỉ mang lại tính bọc lót an toàn mà còn giúp đội bóng sẵn sàng chống đỡ các tình huống không chiến cũng như bóng hai của đối thủ.

Ở hai hành hành lang biên, Trương Tiến Anh bên cánh phải và Nguyễn Văn Vĩ bên cánh trái đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ vận hành. Cả hai không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự từ xa mà còn là nguồn cung cấp tốc độ trong các pha chuyển trạng thái từ sân nhà.

Sự cân bằng tuyến giữa và nước đi làm mới hàng công

Tại khu vực trung tuyến, cặp bài trùng Hoàng Đức và Thành Long tiếp tục là nhịp đập trong lối chơi của tuyển Việt Nam. Thành Long với khả năng tranh chấp quyết liệt và đọc tình huống nhạy bén sẽ đóng vai trò chốt chặn, giải phóng hoàn toàn không gian cho Hoàng Đức. Nhờ đó, Hoàng Đức có thể tự do di chuyển, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội dứt điểm.

Ông Kim Sang-sik có thể thay đổi đôi chút về đội hình của tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Biến số đáng chú ý nhất ở trận lượt về nằm ở tuyến đầu. Sau khi Đình Bắc đã bào mòn thể lực Malaysia bằng cường độ hoạt động rất cao trong suốt 90 phút lượt đi, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ cất tiền đạo này trên băng ghế dự bị như một phương án kết liễu ở hiệp hai.

Suất đá chính trên hàng công dự kiến được trao cho Hai Long để sát cánh cùng Hoàng Hên và Xuân Son. Lối chơi thông minh, khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp của Hai Long hứa hẹn mang đến nét tươi mới, giúp tuyển Việt Nam gia tăng tính đột biến trong các pha phối hợp trung lộ. Sự xoay tua hợp lý này vừa giúp duy trì áp lực tấn công liên tục, vừa bảo vệ các nhân tố chủ chốt trước nguy cơ chấn thương trước trận chung kết.

Với lợi thế hai bàn cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào trận lượt về trên sân nhà với sự tự tin cao độ. Một kết quả thuận lợi trước Malaysia không chỉ bảo toàn tấm vé vào chung kết mà còn là lời khẳng định cho bản lĩnh và chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.