HLV Kim Sang-sik tính toán xoay tua lực lượng trước trận gặp Campuchia tại ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam cho 4 trụ cột tập riêng trước trận gặp Campuchia, mở đường cho HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình và bảo toàn lực lượng cho vòng bán kết.

Chiều ngày 5/8, đội tuyển Việt Nam đã hội quân trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia. Dù vừa trải qua chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Indonesia ngay trên sân khách, ban huấn luyện vẫn đối mặt với bài toán quản trị nhân sự khi 4 trụ cột phải tập theo giáo án riêng.

4 ngôi sao của tuyển Việt Nam phải tập riêng. Ảnh: VFF

Giữ sức cho bộ khung chủ lực

Bộ đôi thủ môn Patrik Lê Giang, Đặng Văn Lâm cùng hai cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không tham gia bài tập chung cùng đồng đội. Nhóm cầu thủ này được bố trí tập hồi phục chuyên biệt dưới sự giám sát của bộ phận y tế. Đây là biện pháp phòng ngừa cần thiết sau chuyến làm khách tốn nhiều thể lực tại Indonesia, khi không ghi nhận trường hợp nào dính chấn thương nghiêm trọng.

Đáng chú ý, việc cả hai người gác đền hàng đầu cùng nhóm trụ cột phải tập riêng cho thấy sự thận trọng tối đa từ HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên đưa các nhân tố quan trọng trở lại trạng thái thể lực lý tưởng nhất trước khi bước vào các trận đấu knock-out căng thẳng.

Bài toán xoay tua và mục tiêu bảo vệ ngôi đầu

Động thái phân chia giáo án tập luyện mở ra khả năng cao HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện những thay đổi lớn trong đội hình xuất phát ở trận đấu tới. Việc xoay tua không chỉ giúp các trụ cột tái tạo năng lượng mà còn là cơ hội để những nhân tố dự bị chứng tỏ năng lực chuyên môn.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10). Chỉ cần giành chiến thắng trước Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, "Những chiến binh sao vàng" sẽ chắc chắn đi tiếp với vị thế nhất bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia.