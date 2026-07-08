HLV Kim Sang-sik và bài toán nhân sự của tuyển Việt Nam trước trận gặp Campuchia Sau trận thắng Indonesia, tuyển Việt Nam hướng tới cuộc đối đầu Campuchia với mục tiêu vừa giành 3 điểm vừa bảo toàn lực lượng cho bán kết ASEAN Cup.

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để xây chắc vị trí dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup. Tuy nhiên, cuộc đối đầu với Campuchia ở lượt trận tiếp theo đặt ra bài toán chiến thuật quan trọng cho HLV Kim Sang-sik: làm thế nào để đảm bảo một chiến thắng thuyết phục mà vẫn giữ đôi chân cho các trụ cột trước vòng bán kết khốc liệt.

Việt Nam có thể xoay tua đội hình trước Campuchia. Ảnh: VFF.

Lựa chọn giữa duy trì nhịp độ và rủi ro lực lượng

Về mặt lý thuyết, duy trì bộ khung chính thức từng vượt qua Indonesia là lựa chọn an toàn để giữ nhịp thi đấu. Việc thi đấu liên tục cùng nhau giúp các vị trí trên sân củng cố tính kết nối và sự thấu hiểu chiến thuật. Đối thủ Campuchia dù có sự tiến bộ nhất định nhờ dàn cầu thủ nhập tịch, nhưng vẫn bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Việt Nam về bản lĩnh lẫn chất lượng nhân sự.

Mặc dù vậy, một giải đấu ngắn ngày như ASEAN Cup luôn tiềm ẩn nguy cơ quá tải. Việc tung ra sân đội hình mạnh nhất trước đối thủ yếu hơn mang đến rủi ro lớn về chấn thương hoặc thẻ phạt. Trong bối cảnh vòng bán kết đã ở rất gần, bất kỳ tổn thất nhân sự nào ở các vị trí then chốt cũng có thể làm phá phá vỡ kế hoạch chung của ban huấn luyện.

Xuân Son trên sân tập. Ảnh: VFF.

Chiến thuật cài cắm: Giải pháp cân bằng cho tuyển Việt Nam

Bên cạnh yêu cầu bảo toàn lực lượng, HLV Kim Sang-sik sở hữu lợi thế lớn khi chất lượng giữa nhóm cầu thủ đá chính và dự bị của tuyển Việt Nam khá đồng đều. Điều này mở ra khả năng áp dụng phương án "cài cắm" nhân sự linh hoạt thay vì xáo trộn toàn bộ 11 vị trí xuất phát.

Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể giữ lại trục xương sống quan trọng – những mắt xích đóng vai trò điều tiết như Xuân Son hay Hoàng Hên – nhằm duy trì sự ổn định trong lối chơi. Xung quanh trục cố định này, các nhân tố ít thi đấu hoặc cần thêm thử nghiệm sẽ được trao cơ hội ra sân. Cách vận hành này vừa giúp đội nhà kiểm soát thế trận, vừa giảm tải cường độ hoạt động cho các trụ cột.

Hướng tới mục tiêu chiến lược tại bán kết

Mục tiêu xuyên suốt của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lần này là hướng tới trận chung kết và ngôi vô địch. Do đó, cuộc so tài với Campuchia không chỉ đơn thuần là một trận đấu lấy 3 điểm, mà còn là bước đệm để thử nghiệm các phương án dự phòng chiến thuật.

Một chiến thắng nhẹ nhàng với sự thể hiện tốt từ các nhân tố mới sẽ giúp HLV Kim Sang-sik có thêm phương án nhân sự chất lượng. Sự chủ động trong khâu xoay tua chính là chìa khóa để đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng bán kết với thể trạng và tinh thần tốt nhất.