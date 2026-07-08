HLV Kim Sang-sik xoay tua đội hình: Màn tổng duyệt của tuyển Việt Nam trước Campuchia Nắm chắc vé đi tiếp với 7 điểm và hiệu số +10, tuyển Việt Nam dự kiến trao cơ hội cho dàn cầu thủ dự bị ở trận hạ màn bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Campuchia.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia đã đưa tuyển Việt Nam lên vị trí dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026 với 7 điểm cùng hiệu số +10 ấn tượng. Đứng trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Campuchia vào lúc 20h00 ngày 7/8, HLV Kim Sang-sik không chỉ hướng tới mục tiêu giữ vững ngôi đầu mà còn xem đây là cơ hội chiến thuật quan trọng để thử nghiệm nhân sự chuẩn bị cho vòng bán kết.

Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ xoay tua đội hình ở trận đấu với Campuchia. Ảnh: VFF

Tính toán chiến lược cho chặng đường dài

Bối cảnh hiện tại cho phép ban huấn luyện tuyển Việt Nam đưa ra những quyết định mang tính thực dụng. Đối thủ Campuchia đã chính thức bị loại và bị đánh giá thấp hơn về mặt trình độ. Do đó, việc thực hiện xoay tua đội hình trên diện rộng được xem là nước đi cần thiết của vị chiến lược gia 49 tuổi.

Các trụ cột quan trọng như Patrik Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Hoàng Đức hay Đình Bắc đã cống hiến mật độ thi đấu dầy đặn từ đầu giải. Việc cho nhóm cầu thủ này nghỉ ngơi không chỉ giảm thiểu rủi ro chấn thương hay thẻ phạt không đáng có, mà còn giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá chính xác chiều sâu lực lượng của đội tuyển trước khi bước vào những trận knock-out nghẹt thở.

Sơ đồ thử nghiệm và sự trở lại của Xuân Son

Ở vị trí khung gỗ, thủ thành trẻ Trần Trung Kiên dự kiến sẽ thay thế đàn anh Patrik Lê Giang. Hàng phòng ngự nhiều khả năng xuất hiện bộ ba trung vệ mới gồm Khổng Minh Gia Bảo, Nguyễn Nhật Minh và Đinh Quang Kiệt. Trong đó, Đinh Quang Kiệt ở vị trí trung tâm sẽ mang đến điểm tựa chiều cao lý tưởng cho các tình huống chống bóng bổng, mở ra một phương án phòng ngự tiềm năng cho tương lai.

Tuyển Việt Nam tự tin đấu Campuchia với "đội hình B". Ảnh: ASEAN United

Tuyến giữa hứa hẹn được điều tiết bởi bộ đôi thuộc biên chế Công an Hà Nội là Nguyễn Quang Hải và Lê Phạm Thành Long. Khả năng làm chủ nhịp độ của Quang Hải kết hợp với sức càn lướt của Thành Long giúp tuyển Việt Nam kiểm soát khu vực trung tuyến. Ở hai hành lang cánh, Lê Văn Đô và Phan Tuấn Tài mang đến các phương án leo biên sắc bén để phục vụ cho mặt trận tấn công.

Đáng chú ý nhất trên hàng công là sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Xuân Son trong đội hình xuất phát, sát cánh cùng Hai Long và Việt Cường. Trận đấu này là cơ hội vàng để Xuân Son tìm lại bản năng sát thủ và sự tự tin cần thiết trước khi bước vào vòng bán kết.

Dù ra sân với chiều sâu lực lượng dự bị, khát khao thể hiện của các nhân tố mới vẫn là chìa khóa để tuyển Việt Nam duy trì áp đảo. Trận hạ màn vòng bảng với Campuchia vì vậy không chỉ đơn thuần là bài kiểm tra thể lực, mà là màn tổng duyệt chiến thuật hoàn chỉnh của HLV Kim Sang-sik.