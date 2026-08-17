HLV Luis Enrique gạch tên Barcola và Mbaye ở Siêu cúp Pháp giữa tin đồn sang Liverpool HLV Luis Enrique gây bất ngờ khi loại Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye khỏi trận Siêu cúp Pháp gặp Lens, đồng thời từ chối cam kết tương lai bộ đôi này.

Bầu không khí tại Paris Saint-Germain tiếp tục sục sôi ngay trước thềm trận tranh Siêu cúp Pháp (Trophee des Champions) gặp Lens. Huấn luyện viên Luis Enrique vừa đưa ra quyết định gây chấn động khi gạch tên bộ đôi tiền đạo Bradley Barcola và Ibrahim Mbaye khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Động thái cứng rắn này diễn ra ngay trong giai đoạn nước rút của kỳ chuyển nhượng mùa hè, làm dấy lên những nghi vấn về một cuộc chia tay toàn diện tại sân Parc des Princes.

Tuyên bố đầy ẩn ý của Luis Enrique

Sự vắng mặt đột ngột của hai ngôi sao tấn công ngay lập tức trở thành tâm điểm nảy lửa trong cuộc họp báo trước trận đấu. Trước các câu hỏi dồn dập về nguyên nhân đằng sau quyết định gạch tên này, chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thừng từ chối đi sâu vào chi tiết chuyên môn. Thay vào đó, ông đưa ra một phát biểu ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều ẩn ý.

"Tôi sẽ chỉ nói về tình hình này sau khi kỳ chuyển nhượng chính thức khép lại," Luis Enrique khẳng định.

Mbaye và Barcola vướng nghi ngờ ra đi.

Thái độ kiên quyết không cam kết tương lai cho học trò của Enrique không làm dịu đi dư luận, mà ngược lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Thông tin về việc cả Barcola và Mbaye đang nằm trong tầm ngắm của các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu càng có thêm cơ sở để bùng nổ.

Liverpool vây ráp và bài toán nhân sự tại Parc des Princes

Đáng chú ý, Liverpool được cho là đội bóng đang dành sự quan tâm đặc biệt nhất cho hai nhân tố tấn công của đại diện nước Pháp. Với trường hợp của Bradley Barcola, tiền đạo 23 tuổi này vẫn còn hợp đồng kéo dài đến năm 2028 với đội bóng thủ đô Paris. Tuy nhiên, vị thế của anh trên hàng công đã bị lung lay dữ dội sau khi ban lãnh đạo PSG thực hiện hàng loạt sự bổ sung nhân sự quy mô lớn trong mùa hè này.

Bên cạnh đó, Ibrahim Mbaye - tài năng trẻ đầy triển vọng - cũng đối mặt với tương lai bất định. Việc bị gạch tên khỏi một trận tranh danh hiệu chính thức là tín hiệu báo động đỏ cho cơ hội ra sân của anh tại Paris trong mùa giải mới.

Hiện tại, HLV Luis Enrique lựa chọn phương án dồn toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu chinh phục danh hiệu Siêu cúp Pháp, tạm thời để mặc những câu hỏi về tương lai của Barcola và Mbaye treo lơ lửng cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.