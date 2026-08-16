HLV Matthias Jaissle thừa nhận Newcastle chưa sẵn sàng đối đầu Liverpool tại Ngoại hạng Anh Tân HLV Matthias Jaissle thẳng thắn thừa nhận Newcastle United gặp cuộc khủng hoảng tuyến giữa và chưa sẵn sàng trước trận đại chiến với Liverpool ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh.

Tân HLV trưởng Matthias Jaissle vừa đưa ra đánh giá đầy thực tế nhưng không kém phần báo động về tình hình của Newcastle United. Trước cuộc tiếp đón Liverpool tại St James' Park vào Chủ nhật (ngày 23/8) thuộc vòng mở màn Premier League, chiến lược gia người Đức thừa nhận đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chưa thể đạt phong độ tốt nhất do thiếu hụt lực lượng trầm trọng.

HLV Jaissle gặp nhiều thách thức về lực lượng trước thềm mùa giải mới.

Lỗ hổng mênh mông ở khu vực trung tuyến

Sự lo lắng của nhà cầm quân người Đức xuất phát từ một kỳ chuyển nhượng hè đầy biến động khiến hệ thống chiến thuật của Newcastle bị xáo trộn toàn diện. "Chích chòe" đã chia tay hai tiền vệ trụ cột là Sandro Tonali và Bruno Guimaraes thông qua các thương vụ chuyển nhượng đắt giá. Đã vậy, tổn thất còn nhân lên gấp bội khi ngôi sao mẫn cán Joelinton dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Việc mất trọn vẹn bộ khung tiền vệ từng giúp Newcastle gặt hái thành công khiến HLV Jaissle rơi vào thế thụ động. Việc phải xây dựng lại tuyến giữa hoàn toàn mới chỉ sau vài ngày hội quân là thử thách cực kỳ khắc nghiệt tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Cuộc đua với thời gian trước đại chiến

Chiến lược gia người Đức bộc bạch: "Chắc chắn chúng tôi không thể đạt phong độ cao nhất khi đối đầu với Liverpool, đó là điều hiển nhiên. Tôi và các cầu thủ mới chỉ có ít ngày làm việc cùng nhau. Chúng tôi đang nỗ lực tận dụng từng ngày để tạo ra sự cải thiện, đồng thời hy vọng thị trường chuyển nhượng sẽ có những tín hiệu tích cực trong những ngày tới."

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng bước vào chiến dịch mới với những thay đổi trên băng ghế chỉ đạo và lực lượng. Tuy nhiên, xét về độ ổn định cấu trúc lẫn sự chuẩn bị, "Lữ đoàn đỏ" vẫn sở hữu lợi thế áp đảo so me với một Newcastle đang loay hoay chắp vá đội hình.