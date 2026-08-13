HLV Michael Carrick đánh giá cao thái độ của Marcus Rashford khi tái hội quân Manchester United HLV Michael Carrick khen ngợi thái độ chuyên nghiệp của Marcus Rashford khi trở lại tập luyện, mở ra khả năng tiếp tục gắn bó với Manchester United.

Huấn luyện viên Michael Carrick vừa đưa ra những đánh giá tích cực về Marcus Rashford, phát đi tín hiệu sẵn sàng giữ chân tiền đạo người Anh ở lại Manchester United trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Thái độ tích cực trong những buổi tập đầu tiên

Phát biểu sau trận đấu với Leeds United, chiến lược gia 45 tuổi trực tiếp đề cập đến tình hình của chân sút sinh năm 1997. Dù mới chỉ tập luyện cùng các đồng đội trong thời gian ngắn, Rashford đã thể hiện tinh thần thi đấu và sự chuyên nghiệp đáng ghi nhận.

HLV Michael Carrick bày tỏ sự hài lòng về thái độ của Marcus Rashford.

"Tinh thần của cậu ấy đang rất phấn chấn kể từ khi trở về. Mặc dù mới chỉ trải qua hai hoặc ba ngày tập luyện cùng đội, nhưng cậu ấy đã cho thấy sự hòa nhập rất tốt", HLV Carrick chia sẻ.

Bối cảnh chuyển nhượng và nguyện vọng cá nhân

Tương lai của Marcus Rashford từng phải đối mặt với nhiều dấu hỏi lớn. Ban đầu, ban lãnh đạo Manchester United dự định bán đứt tiền đạo này để lấy kinh phí tái thiết đội hình. Tuy nhiên, các kế hoạch trên thị trường chuyển nhượng đã không diễn ra như tính toán của "Quỷ đỏ".

Barcelona đã chính thức từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt, trong khi chưa có câu lạc bộ nào khác gửi lời đề nghị hỏi mua chính thức. Dù nhận được sự chú ý từ các đội bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia, ngôi sao người Anh không có hứng thú chuyển đến đây thi đấu do ưu tiên hàng đầu của anh là tiếp tục góp mặt tại Champions League.

Hướng tới trận giao hữu gặp AC Milan

Sau khi khép lại trận đấu với Leeds United, Manchester United sẽ hướng tới cuộc chạm trán cuối cùng trong giai đoạn tiền mùa giải gặp AC Milan vào ngày 15/8. Đây sẽ là màn thử lửa quan trọng đối với tập thể "Quỷ đỏ" cũng như cá nhân Rashford trước khi bước vào mùa giải mới.