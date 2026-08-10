HLV Michael Carrick giải phóng Amad Diallo và kích hoạt phong độ bùng nổ của Bryan Mbeumo tại MU HLV Michael Carrick đưa Amad Diallo trở lại hàng công, đồng thời biến Bryan Mbeumo thành cỗ máy săn bàn hiệu quả giúp Manchester United lột xác ấn tượng.

Trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải Ngoại hạng Anh 2026-2027, Manchester United đang chứng kiến những bước chuyển mình tích cực dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Chiến lược gia người Anh không chỉ giúp Quỷ đỏ định hình lại lối chơi mà còn từng bước khắc phục những điểm hạn chế chiến thuật còn tồn đọng từ thời cựu HLV Ruben Amorim. Nhờ những điều chỉnh nhân sự hợp lý, Carrick đã tái sinh bộ đôi Bryan Mbeumo và Amad Diallo trên hàng công.

Bryan Mbeumo bùng nổ trong vai trò trung phong

Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko vắng mặt ở chuyến du đấu hè, HLV Michael Carrick đã trao niềm tin cho Bryan Mbeumo ở vị trí trung phong cắm. Chân sút 27 tuổi người Cameroon lập tức đền đáp sự kỳ vọng bằng hiệu suất ghi bàn vô cùng ấn tượng.

Carrick có thể dùng Mbeumo ở vị trí trung phong. Ảnh: Getty Images.

Mbeumo đã nổ súng trong 3 trên 4 trận giao hữu tiền mùa giải. Anh chính là người mở màn cho chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Atletico Madrid, đồng thời ghi bàn thắng gỡ hòa quan trọng ở trận hòa 1-1 với Paris Saint-Germain. Theo số liệu thống kê từ Statman Dave, chân sút này đã ghi tới 5 bàn thắng trong 6 lần ra sân gần nhất cho Manchester United, chứng minh bản năng sát thủ khi được xếp thi đấu ở trung lộ.

Cởi bỏ xiềng xích cho Amad Diallo

Bên cạnh phong độ rực rỡ của Mbeumo, dấu ấn lớn nhất của Carrick nằm ở việc tái tạo sự kết nối giữa tiền đạo này và Amad Diallo. Ở mùa giải 2025-2026 dưới thời Ruben Amorim, Amad từng thi đấu mờ nhạt do phải gánh vác vai trò chạy cánh phải (right wing-back) để nhường vị trí số 10 lệch phải cho Mbeumo. Đòi hỏi khắt khe về mặt phòng ngự dạt biên đã tạo nên áp lực lớn, khiến sự tự tin và tư duy tấn công của Amad bị suy giảm nghiêm trọng.

Mbeumo và Amad có thể là cặp bài trùng ăn ý tại MU. Ảnh: Getty Images.

Nhận ra bất cập này, HLV Carrick đã đưa Amad trở lại hàng tiền đạo 3 người sở trường, cởi bỏ hoàn toàn nhiệm vụ phòng ngự dạt biên cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Ngay lập tức, Amad thể hiện sự thanh thoát và gắn kết hoàn hảo với Mbeumo.

Trong trận hòa 1-1 trước PSG, Amad chạm bóng 40 lần và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94%. Nhờ sự tự do về mặt không gian, anh liên tục thực hiện các pha phối hợp nhóm nhịp nhàng với Mbeumo ở trung lộ, tái hiện hình ảnh một ngòi nổ tấn công đầy đột biến.

Vũ khí mới của Manchester United cho mùa giải 2026-2027

Bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh 2026-2027, HLV Michael Carrick sẽ có thêm nhiều phương án nhân sự linh hoạt khi Benjamin Sesko trở lại. Việc luân phiên sử dụng Sesko và Mbeumo ở vị trí trung phong, kết hợp với một Amad Diallo thanh thoát bên hành lang cánh, hứa hẹn tạo nên sức phản công đa dạng cho đội chủ sân Old Trafford.

Những điểm nghẽn về mặt chiến thuật đã dần được tháo gỡ. Dưới bàn tay nhào nặn của Michael Carrick, Manchester United đang tràn đầy tự tin hướng tới mùa giải mới với một diện mạo tấn công cống hiến và hiệu quả hơn.