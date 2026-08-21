HLV Michael Carrick gọi nhận định Man United có lịch thi đấu khởi đầu dễ dàng là nực cười HLV Michael Carrick bác bỏ nhận định Man United sở hữu lịch thi đấu khởi đầu nhẹ nhàng ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 trước Hull City và Ipswich Town.

Trước thềm chiến dịch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27, huấn luyện viên trưởng Michael Carrick của Manchester United đã có phản ứng vô cùng quyết liệt trước những đánh giá từ dư luận cho rằng đội bóng sở hữu một lịch thi đấu khởi đầu bằng phẳng.

HLV Carrick không cho rằng Man Utd khởi đầu mùa giải 2026/27 dễ dàng. Ảnh: Getty Images

Sự chủ quan nực cười trong mắt chiến lược gia người Anh

Theo lịch thi đấu hai vòng đầu tiên, đội chủ sân Old Trafford sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hull City - đội bóng vừa giành quyền thăng hạng thông qua trận play-off Championship - vào thứ Bảy tới. Ngay sau đó, thầy trò Michael Carrick trở về sân nhà tiếp đón Ipswich Town, câu lạc bộ cán đích ở vị trí á quân giải Hạng nhất mùa trước.

Bất chấp góc nhìn từ giới truyền thông cho rằng đây là hai thử thách tương đối nhẹ nhàng, thuyền trưởng Manchester United thẳng thừng bác bỏ tư tưởng chủ quan này.

Phát biểu trước báo giới, cựu tiền vệ người Anh nhấn mạnh: "Đối với tất cả những ai hiểu rõ giải đấu này, hoàn toàn không có chuyện khởi đầu thuận lợi. Tôi cho rằng đây là một bước chạy đà đầy khó khăn trước cả hai đối thủ. Việc phải chơi trên sân khách trước một đội bóng mới thăng hạng là một trận đấu vô cùng khắc nghiệt."

Thực tế tại Ngoại hạng Anh phản ánh rằng các đội bóng mới thăng hạng luôn sở hữu tinh thần chiến đấu rất cao cùng sự hưng phấn lớn trong những vòng đấu đầu tiên. Việc phải làm khách trước một Hull City hừng hực khí thế rõ ràng tiềm ẩn không ít nguy cơ đối với bất kỳ ông lớn nào.

Khát vọng trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên

Nhận xét về những luồng ý kiến coi thường mức độ phức tạp của hai vòng đấu mở màn, Carrick tiếp tục đưa ra quan điểm đanh thép: "Tôi nghĩ đó là một nhận định dễ dàng được thốt ra, nhưng nó khá nực cười và chắc chắn chúng tôi không bao giờ tiếp cận trận đấu theo cách như vậy."

Mùa giải 2026/27 đánh dấu cột mốc quan trọng khi đây là chiến dịch trọn vẹn đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị thuyền trưởng chính thức tại Man United. Sau giai đoạn chèo lái ấn tượng cuối mùa trước, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc và xuất sắc giành tấm vé trở lại đấu trường Champions League, ông đã được ban lãnh đạo tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Sự tập trung cao độ cùng thái độ tôn trọng mọi đối thủ chính là cơ sở để chiến lược gia người Anh cùng các học trò hướng tới mục tiêu duy trì vị thế và bứt phá mạnh mẽ ở mùa giải năm nay.