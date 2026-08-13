HLV Michael Carrick lên tiếng giải thích lý do gạch tên Marcus Rashford ở trận giao hữu gặp Leeds HLV Michael Carrick xác nhận Marcus Rashford chưa đạt thể lực tốt nhất nên vắng mặt trận hòa Leeds, đồng thời khẳng định tiền đạo Anh nằm trong kế hoạch.

Trong trận giao hữu tiền mùa giải hòa 1-1 với Leeds diễn ra trên sân Croke Park ở Dublin, sự vắng mặt của Marcus Rashford đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ Manchester United. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick nhanh chóng dập tắt những nghi vấn bằng cách làm rõ lý do liên quan đến thể lực của tiền đạo người Anh.

Mainoo, Martinez và Rashford chưa sẵn sàng để ra sân.

Lý do gạch tên Rashford, Martinez và Mainoo

Sự chờ đợi dành cho màn tái xuất của Marcus Rashford trong màu áo Quỷ đỏ đã phải hoãn lại. Phát biểu trên kênh MUTV trước giờ bóng lăn, HLV Michael Carrick chia sẻ: "Marcus, Licha [Martinez] và Kobbie [Mainoo] chưa hoàn toàn sẵn sàng. Chúng tôi đang giữ sức cho họ cho trận đấu vào cuối tuần này."

Quyết định này được xem là giải pháp an toàn trong bối cảnh các ngôi sao trên vừa hội quân muộn, đặc biệt là Rashford sau chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Anh đi đến tận vòng bán kết.

Cam kết tương lai từ HLV Michael Carrick

Bên cạnh việc lý giải tình trạng thể lực, nhà cầm quân người Anh – người vừa được giao quyền chỉ đạo chính thức sau khi giúp đội bóng cập bến ở vị trí thứ 3 mùa trước – cũng đưa ra thông điệp đanh thép về tương lai của học trò.

Trả lời phỏng vấn trên ITV, Carrick khẳng định: "Marcus là cầu thủ của chúng tôi. Cậu ấy đã trở lại rất tuyệt vời và cũng giống như bất kỳ cầu thủ nào khác. Tôi đã biết Marcus từ lâu và cậu ấy mang đến cho chúng tôi một chút khác biệt. Chúng tôi đang rất mong chờ mùa giải mới khởi tranh."

Hành trình trở lại sau 19 tháng rời xa Old Trafford

Lần gần nhất chân sút sinh năm 1997 thi đấu cho Manchester United là vào tháng 12/2024. Sau đó, anh lần lượt thi đấu dưới dạng cho mượn tại Aston Villa ở phần còn lại của mùa giải 2024-2025 và chuyển sang Barcelona vào năm 2025 khi nằm trong danh sách thanh lý của HLV Ruben Amorim.

Dù đại diện La Liga có tùy chọn mua đứt, họ lại quyết định đầu tư vào Anthony Gordon và Karim Adeyemi. Điều này buộc Rashford trở lại Old Trafford và tái hòa nhập với đội một dưới thời HLV Michael Carrick.

Sau màn thử nghiệm tại Dublin, Manchester United sẽ chuẩn bị đối đầu với AC Milan – đội bóng hiện do cựu HLV Ruben Amorim dẫn dắt – trong trận giao hữu tiền mùa giải cuối cùng, trước khi chính thức mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng cuộc đọ sức với tân binh Hull City.