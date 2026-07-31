HLV Mikel Arteta báo tin vui cho Arsenal về tình trạng chấn thương của Declan Rice HLV Mikel Arteta khẳng định Declan Rice đang quyết tâm trở lại hội quân sớm cùng Arsenal, đồng thời đánh giá cao thể trạng của các học trò trước trận giao hữu với Girona.

HLV Mikel Arteta vừa chính thức đưa ra những thông tin giải tỏa nỗi lo cho người hâm mộ Arsenal về tình trạng sức khỏe của Declan Rice. Tiền vệ trụ cột người Anh đang thể hiện sự quyết tâm cao độ để sớm trở lại hội quân, chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải mới bất chấp những vấn đề thể lực gặp phải từ World Cup.

Tinh thần chủ động vượt qua chấn thương

Declan Rice vừa trải qua một giải đấu quốc tế đầy bão táp khi liên tục phải đối mặt với các vấn đề về gân kheo và lưng. Tuy nhiên, thay vì tuân thủ một cách thụ động các mốc thời gian hồi phục thông thường, tiền vệ này đã chủ động đặt ra mục tiêu tái xuất sớm nhất có thể.

Mikel Arteta tiết lộ tình trạng sức khỏe và tinh thần thi đấu của Declan Rice.

Sự khao khát cống hiến của học trò đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với HLV Mikel Arteta. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn trước trận giao hữu tiền mùa giải, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh thái độ tích cực của tiền vệ này chính là chìa khóa quan trọng nhất cho quá trình hồi phục.

"Khi tôi trò chuyện với Declan Rice, cậu ấy đã quả quyết rằng: 'Được rồi, nếu tôi trở lại vào ngày này, tôi chắc chắn có thể ra sân thi đấu'. Tinh thần chủ động đó mang lại sức mạnh niềm tin lớn hơn nhiều so với bất kỳ lịch trình khô khan nào", HLV Arteta tiết lộ.

Gánh nặng thể lực từ sân chơi World Cup

Những lo ngại về thể trạng của Declan Rice hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại mật độ thi đấu khắc nghiệt cùng tuyển Anh tại kỳ World Cup vừa qua. Tiền vệ này liên tục phải nén đau ra sân trong tình trạng sức khỏe không đạt 100% phong độ.

Bên cạnh các cơn đau liên quan đến hệ thần kinh khiến anh từng phải bỏ dở tập luyện trong ba ngày, Rice còn gặp chấn thương gân kheo. Anh phải rời sân ngay sau hiệp một ở cuộc đối đầu với Na Uy, trước khi gồng mình thi đấu 82 phút trong trận bán kết đầy căng thẳng với Argentina. Quá trình bào mòn thể lực này đòi hỏi đội ngũ y tế của Arsenal phải cực kỳ cẩn trọng trong giai đoạn chuẩn bị hiện tại.

Tín hiệu tích cực trước thềm mùa giải mới

Bên cạnh cập nhật về Rice, HLV Mikel Arteta cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần chuyên nghiệp của toàn bộ đội hình Arsenal. Các cầu thủ đã duy trì giáo án thể lực nghiêm ngặt ngay trong kỳ nghỉ hè để sở hữu nền tảng thể chất tốt nhất khi trở lại.

"Họ đã trở lại với thể trạng tốt hơn bao giờ hết", chiến lược gia người Tây Ban Nha phấn khởi chia sẻ về sự chuẩn bị của các học trò.

Theo kế hoạch, Arsenal sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên trong giai đoạn tiền mùa giải gặp đối thủ Girona vào lúc 1h00 sáng ngày 2/8 (giờ Việt Nam). Đây được xem là cuộc thử nghiệm quan trọng để BHL rà soát lực lượng và đánh giá mức độ sẵn sàng của các trụ cột trước khi bước vào chiến dịch chinh phục danh hiệu mùa giải mới.