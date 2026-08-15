HLV Mikel Arteta chốt tương lai tại Arsenal khi khẳng định cam kết gắn bó lâu dài cùng đội bóng Chiến lược gia người Tây Ban Nha dập tắt mọi tin đồn chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới, khẳng định sự đồng điệu tuyệt đối với ban lãnh đạo Arsenal về hợp đồng.

Trước thềm trận tranh Siêu cúp Anh đầy kịch tính với Manchester City, huấn luyện viên Mikel Arteta đã mang đến món quà tinh thần lớn cho người hâm mộ Arsenal. Nhà cầm quân 44 tuổi chính thức xác nhận nguyện vọng tiếp tục cam kết tương lai lâu dài tại sân Emirates, dập tắt hoàn toàn những hoài nghi xung quanh giao kèo hiện tại chỉ còn thời hạn một năm.

Mikel Arteta muốn gắn bó với Arsenal. Ảnh: Getty Images

Sự đồng điệu tuyệt đối giữa Arteta và ban lãnh đạo

Dù hợp đồng hiện tại chuẩn bị bước vào năm cuối, Arteta tỏ ra vô cùng thong dong về tiến trình đàm phán gia hạn. Sự tin tưởng tuyệt đối giữa vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha và ban lãnh đạo "Pháo thủ" chính là nền tảng giúp mọi thảo luận diễn ra tự nhiên, không chịu bất kỳ áp lực thời gian nào.

Chia sẻ về mối quan hệ bền chặt với câu lạc bộ, Arteta khẳng định: "Người hâm mộ không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì trong số đó, bởi vì tôi muốn ở lại đây. Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống và công việc hiện tại."

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ sự biết ơn khi được hợp tác cùng những đồng nghiệp ăn ý tại Bắc London. Ông cho biết hai bên sẽ chủ động ngồi lại để ký kết hợp đồng mới khi thời điểm thích hợp đến, bởi cảm xúc và định hướng của ông luôn đồng điệu với lộ trình phát triển của Arsenal.

Sẵn sàng cho trận đại chiến Siêu cúp Anh

Việc làm rõ cam kết tương lai giúp Arsenal đạt trạng thái tâm lý lý tưởng nhất trước khi bước vào chiến dịch mới. Mọi sự tập trung lúc này được dồn toàn bộ vào mặt chuyên môn, nơi đội bóng đang hướng tới những danh hiệu lớn.

Thử thách ngay trước mắt của Arteta và các học trò là cuộc chạm trán đỉnh cao với Manchester City tại Siêu cúp Anh vào lúc 21h00 ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam). Đây sẽ là thước đo quan trọng cho bản lĩnh cùng tham vọng của "Pháo thủ" trong hành trình chinh phục mùa giải mới.