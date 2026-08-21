HLV Mikel Arteta đập tan mọi hoài nghi về Martin Zubimendi trước trận mở màn Ngoại hạng Anh Thuyền trưởng Arsenal khẳng định Martin Zubimendi đóng vai trò không thể thay thế trong hành trình tiến tới chung kết Champions League của Pháo thủ.

Trước thềm mùa giải mới, huấn luyện viên Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ Martin Zubimendi một cách đầy mạnh mẽ. Thuyền trưởng người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal sẽ không thể gặt hái được những thành công ở mùa giải trước nếu thiếu vắng tiền vệ đồng hương nơi tuyến giữa.

Mikel Arteta lên tiếng bảo vệ Martin Zubimendi. Ảnh: Getty Images

Mắt xích then chốt trong hệ thống chiến thuật

Dù mới chuyển đến từ Real Sociedad khoảng một năm trước, ngôi sao 27 tuổi đã nhanh chóng thích nghi và tạo ra tác động tức thì. Anh trở thành điểm tựa vững chắc ở khu vực giữa sân, kết hợp cùng Declan Rice tạo nên bộ đôi tiền vệ trung tâm vô cùng ăn ý cho Pháo thủ.

Trong chiến dịch bùng nổ nhất sự nghiệp, Zubimendi đã đóng góp 5 bàn thắng tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc phải cày ải tới 57 trận trên mọi đấu trường đã khiến thể lực của tuyển thủ Tây Ban Nha bị bào mòn đáng kể, dẫn đến những dấu hiệu mệt mỏi và sa sút phong độ ở giai đoạn then chốt cuối mùa.

Lời khẳng định từ thuyền trưởng Pháo thủ

Đứng trước những luồng ý kiến chỉ trích nhắm vào học trò, HLV Mikel Arteta không ngần ngại khẳng định giá trị thực sự của Zubimendi đối với tập thể Arsenal trong suốt chiến dịch đã qua.

"Không nghi ngờ gì nữa, Zubi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi mùa trước", Arteta nhấn mạnh. "Nếu không có cậu ấy, Arsenal sẽ không bao giờ đạt được vị trí như hiện tại và cũng không thể duy trì trình độ cũng như phong cách thi đấu suốt 10 tháng qua. Cậu ấy xứng đáng nhận được sự ghi nhận lớn lao từ tôi, ban huấn luyện và đặc biệt là các đồng đội".

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng trực tiếp đập tan những đánh giá khắt khe về việc Zubimendi ít thi đấu ở chặng đường cuối: "Nhiều người thường chỉ tập trung vào việc ai đã chơi ở trận chung kết Champions League. Nhưng nếu không có những đóng góp của Zubi trong suốt cả hành trình dài trước đó, chúng tôi đã không thể có mặt ở trận đấu đó. Cậu ấy xứng đáng với mọi lời khen ngợi".

Sẵn sàng cho trận mở màn Ngoại hạng Anh

Những phát biểu đầy đĩnh đạc của Arteta không chỉ cởi bỏ áp lực cho Zubimendi mà còn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào bộ khung nhân sự hiện tại. Đây sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng để tiền vệ người Tây Ban Nha tìm lại phong độ đỉnh cao trong mùa giải tiếp theo.

Vào lúc 2h sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam, Arsenal sẽ bước vào trận mở màn Ngoại hạng Anh tiếp đón Coventry trên sân nhà Emirates, nơi Zubimendi cùng các đồng đội quyết tâm giành trọn 3 điểm để khởi đầu chiến dịch mới thành công.