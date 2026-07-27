HLV Regis Le Bris chốt tương lai Granit Xhaka: Sunderland chính thức từ chối Chelsea Huấn luyện viên Regis Le Bris xác nhận Granit Xhaka sẽ tiếp tục đeo băng thủ lĩnh Sunderland, chấm dứt hoàn toàn mọi đồn đoán chuyển nhượng sang Chelsea.

Tương lai của Granit Xhaka đã chính thức có câu trả lời. Sau nhiều tuần đồn đoán liên quan đến sự quan tâm từ Chelsea, Huấn luyện viên Regis Le Bris vừa khẳng định tiền vệ người Thụy Sĩ sẽ tiếp tục dẫn dắt Sunderland bước vào mùa giải tới, chấm dứt hoàn toàn khả năng ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Granit Xhaka sẽ tiếp tục gắn bó và mang băng đội trưởng của Sunderland.

Lời từ chối Chelsea và bản cam kết tại Sunderland

Phát biểu ngay sau trận thua 2-4 trước Liverpool trong khuôn khổ giao hữu tiền mùa giải tại Nashville, HLV Regis Le Bris đã đập tan mọi tin đồn xung quanh người đội trưởng của mình. Chiến lược gia người Pháp nhấn mạnh chủ đề này đã hoàn toàn khép lại khi Xhaka thể hiện rõ mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Light of Stadium.

Tháng trước, Chelsea gây chú ý khi chủ động tiếp cận để tìm hiểu khả năng chiêu mộ tiền vệ 33 tuổi. Tân HLV Xabi Alonso của The Blues mong muốn tái hợp với học trò cũ, người từng là hạt nhân trong hành trình vô địch Bundesliga của ông tại Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, phía Sunderland giữ vững quan điểm không bán ngôi sao quan trọng nhất trong đội hình.

Bản thân Xhaka cũng bị thuyết phục bởi kế hoạch phát triển dài hạn cùng tham vọng của ban lãnh đạo Sunderland. Sự gắn kết sâu sắc với người hâm mộ và vai trò thủ lĩnh tinh thần tại đội bóng là yếu tố then chốt giúp tiền vệ này từ chối lời mời gọi từ đội bóng thành London.

Tầm ảnh hưởng vượt kỳ vọng của vị thủ lĩnh 33 tuổi

Gia nhập Sunderland vào mùa hè năm ngoái từ Bayer Leverkusen với mức phí 17,2 triệu bảng (22,9 triệu USD), Xhaka nhanh chóng chứng minh giá trị của một ngôi sao đẳng cấp. Ngay trong mùa giải đầu tiên đeo băng thủ quân, tiền vệ 33 tuổi trở thành điểm tựa vững chắc nhất trong lối chơi của toàn đội.

Dù chỉ vừa thăng hạng Ngoại hạng Anh qua loạt trận play-off kịch tính, Sunderland dưới sự chỉ huy của Xhaka đã tạo nên bất ngờ lớn khi cán đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc. Thành tích này không chỉ giúp đội bóng khẳng định vị thế mà còn mang về tấm vé tham dự Europa League mùa tới.

Chiến lược chuyển nhượng thận trọng trong hè 2026

Bên cạnh việc giữ chân trụ cột, HLV Le Bris cũng hé lộ về định hướng nhân sự của Sunderland trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trái ngược với sự dồn dập của mùa hè trước, đội bóng sẽ hoạt động kín kẽ và thận trọng hơn trên thị trường mua sắm.

Chiến lược gia người Pháp chia sẻ toàn đội đang làm việc tích cực đằng sau hậu trường. Nếu như mùa trước Sunderland phải đem về tới 14 tân binh để phục vụ mục tiêu trụ hạng, năm nay sự ổn định của bộ khung cũ – mà Xhaka là nhân tố trung tâm – sẽ cho phép câu lạc bộ tập trung vào các mục tiêu chất lượng thay vì số lượng.