HLV Roberto Martinez chia tay ĐT Bồ Đào Nha: Jorge Jesus chuẩn bị tiếp quản Sau thất bại tại World Cup 2026, Roberto Martinez chính thức rời ghế nóng. Jorge Jesus được chọn là người kế nhiệm để dẫn dắt Bồ Đào Nha hướng tới EURO 2028.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình của Bồ Đào Nha trên đất Mỹ, mà còn khép lại triều đại của Roberto Martinez. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chính thức xác nhận từ chức, mở đường cho một cuộc cải tổ sâu rộng tại đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

Lời chia tay sau 'một chu kỳ' thành công nhưng dang dở

Phát biểu ngay sau trận thua cay đắng, Roberto Martinez khẳng định quyết định ra đi là điều cần thiết để ĐT Bồ Đào Nha có thể tiến xa hơn. Ông nhấn mạnh rằng đội bóng hiện tại cần một luồng sinh khí mới và một phương pháp tiếp cận khác biệt để khai phá hết tiềm năng của thế hệ vàng hiện tại.

"Đây là sự kết thúc của một chu kỳ. Điều quan trọng là đội tuyển cần một tiếng nói mới, một nhà lãnh đạo mới", Martinez chia sẻ. Ông cũng tiết lộ rằng bản thân không hề có ý định rời đi từ trước giải đấu, nhưng việc không thể chinh phục chiếc cúp vàng World Cup đã khiến ông nhận ra mình không còn là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội bóng trong tương lai.

HLV Martinez xác nhận chia tay ĐT Bồ Đào Nha

Trong hơn 3 năm rưỡi cầm quân, Martinez đã để lại những dấu ấn nhất định về mặt lối chơi. Tuy nhiên, việc dừng chân sớm tại World Cup 2026 là một kết quả khó chấp nhận đối với người hâm mộ "Seleccao". Dù vậy, vị chiến lược gia này vẫn dành những lời tri ân sâu sắc: "Tôi sẽ mang theo tất cả những kỷ niệm và hy vọng Bồ Đào Nha cũng sẽ lưu giữ những ký ức đẹp về quãng thời gian này. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Jorge Jesus: Người cũ của Ronaldo và hy vọng về một kỷ nguyên mới

Theo những thông tin mới nhất từ tờ A BOLA, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã không mất quá nhiều thời gian để tìm người kế vị. Jorge Jesus, chiến lược gia kỳ cựu 71 tuổi, đã được Chủ tịch FPF Pedro Proenca lựa chọn để ngồi vào chiếc ghế nóng đang bỏ trống.

HLV Jorge Jesus sẽ thay Martinez dẫn dắt Bồ Đào Nha

Việc lựa chọn Jorge Jesus được xem là một bước đi đầy toan tính của FPF. Nhà cầm quân này vừa trải qua một mùa giải rực rỡ tại Al Nassr, nơi ông đã giúp đội bóng giành chức vô địch Saudi Pro League – danh hiệu đầu tiên của Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia. Sự am hiểu về các ngôi sao hàng đầu, đặc biệt là mối quan hệ tốt đẹp với thủ quân Ronaldo, được kỳ vọng sẽ giúp Jesus ổn định phòng thay đồ nhanh chóng.

Mục tiêu EURO 2028 và World Cup 2030

Nhiệm vụ của Jorge Jesus trong triều đại mới là vô cùng nặng nề. FPF đặt ra hai mục tiêu then chốt: chinh phục chức vô địch EURO 2028 và chuẩn bị lực lượng tối ưu cho World Cup 2030 – giải đấu mà Bồ Đào Nha là một trong các quốc gia đồng đăng cai.

Với kinh nghiệm dày dặn và tư duy chiến thuật sắc sảo, Jorge Jesus được tin tưởng sẽ xây dựng một lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả hơn cho Bồ Đào Nha. Theo kế hoạch, ông sẽ sớm có buổi làm việc trực tiếp với Chủ tịch Pedro Proenca để hoàn tất các điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng, chính thức bắt đầu hành trình đưa "Seleccao" trở lại đỉnh cao của bóng đá châu Âu và thế giới.