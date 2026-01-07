HLV Ronald Koeman từ chức sau thất bại của Hà Lan tại World Cup 2026 Thất bại cay đắng trước Morocco tại vòng 32 đội World Cup 2026 đã đặt dấu chấm hết cho nhiệm kỳ thứ hai của Ronald Koeman, trong bối cảnh nội bộ tuyển Hà Lan rúng động bởi vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Hành trình của "Cơn lốc màu da cam" tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Thất bại trên chấm luân lưu trước Morocco tại vòng 32 đội không chỉ khiến Hà Lan phải xách vali về nước sớm mà còn dẫn đến quyết định từ chức ngay lập tức của HLV Ronald Koeman. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chiến lược gia 63 tuổi phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về mặt chiến thuật và sự phẫn nộ trước vấn nạn phân biệt chủng tộc nhắm vào các học trò.

HLV Ronald Koeman từ chức sau khi Hà Lan thua Morocco. Ảnh: Getty Images.

Sai lầm chiến thuật và nỗi ám ảnh luân lưu

Tại giải đấu năm nay, HLV Ronald Koeman đã gây bất ngờ lớn khi từ bỏ triết lý tấn công quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ trong trận đấu sinh tử với Morocco. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ông thay đổi hệ thống phòng ngự sau chuỗi 32 trận đấu liên tiếp trung thành với sơ đồ cũ. Sự thay đổi đột ngột này đã phản tác dụng, khiến Hà Lan đánh mất sự sáng tạo và thi đấu bế tắc trong suốt 120 phút trước khi hòa 1-1.

Khi trận đấu phải định đoạt bằng loạt sút luân lưu, bản lĩnh của người Hà Lan một lần nữa bị thử thách và họ đã gục ngã. Đây là thất bại thứ 4 liên tiếp của bóng đá xứ sở hoa Tulip trên chấm 11m tính riêng tại 3 kỳ World Cup và Nations League gần nhất. Con số thống kê này cho thấy một lỗ hổng tâm lý nghiêm trọng mà đội bóng này vẫn chưa thể khỏa lấp.

Góc tối phân biệt chủng tộc

Đỉnh điểm của nỗi đau không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn. Sau khi trận đấu kết thúc, ba cầu thủ trẻ đá hỏng phạt đền là Justin Kluivert, Quinten Timber và Crysencio Summerville đã trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công mạng tàn độc. Hàng loạt bình luận kỳ thị chủng tộc và thù hận đã nhắm vào các ngôi sao này trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự việc này gợi nhớ lại kịch bản tồi tệ mà bóng đá Anh từng trải qua tại EURO 2021. Chính áp lực kinh khủng từ dư luận và sự thiếu bảo vệ đối với các cầu thủ trẻ được cho là một phần nguyên nhân khiến Koeman quyết định rời bỏ vị trí nhanh chóng hơn dự kiến.

Lời chia tay của một huyền thoại

Khép lại nhiệm kỳ thứ hai đầy biến động, Ronald Koeman không giấu nổi sự thất vọng nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào về sự nghiệp cầm quân của mình. Trên trang cá nhân, ông ẩn ý về khả năng giải nghệ hoàn toàn sau giải đấu này:

"Tôi đã được làm việc với những câu lạc bộ và những con người đã nhào nặn nên tôi, cho tôi những kỷ niệm trân trọng suốt đời. Tất cả chúng ta đều mơ về một kỳ World Cup lịch sử, nhưng điều đó đã không thành công. Không ai thất vọng hơn tôi lúc này", Koeman chia sẻ.

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đang gấp rút tìm kiếm người thay thế để chuẩn bị cho chiến dịch UEFA Nations League sắp tới, nơi họ sẽ có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội tuyển Đức. Sự ra đi của Koeman đánh dấu một giai đoạn chuyển giao mới đầy thách thức cho bóng đá Hà Lan sau một mùa World Cup đáng quên.