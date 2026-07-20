HLV Scaloni rơi lệ và ẩn ý chia tay sau thất bại của Argentina tại World Cup 2026 Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại chung kết World Cup 2026 khiến HLV Lionel Scaloni không kìm được nước mắt. Ông ca ngợi tinh thần chiến binh của học trò và ngầm ý về việc rời ghế nóng.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản nghiệt ngã cho ĐT Argentina. Dù đã chiến đấu ngoan cường trong hơn 100 phút, đặc biệt là khoảng thời gian chơi thiếu người, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước ĐT Tây Ban Nha. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 đã chấm dứt hy vọng bảo vệ ngai vàng của đại diện Nam Mỹ.

Bản lĩnh trong nghịch cảnh và bàn thua định mệnh

Trận đấu xoay chuyển theo hướng bất lợi cho Argentina từ cuối hiệp 2 khi tiền vệ Enzo Fernandez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc chơi với 10 người trước một đối thủ kiểm soát bóng xuất sắc như Tây Ban Nha đã đẩy Argentina vào thế chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã giúp họ đứng vững suốt hiệp phụ thứ nhất trước khi gục ngã ở đầu hiệp phụ thứ hai.

HLV Lionel Scaloni

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni không giấu được sự xúc động: "Tôi dằn vặt giữa sự thất vọng và tự hào. Tôi rất buồn, nhưng tất cả đều đã nỗ lực. Tôi có sự biết ơn vĩnh cửu dành cho các chàng trai của tôi, họ đã thi đấu quả cảm để duy trì hy vọng. Tây Ban Nha đã thắng xứng đáng, nhưng tôi sẽ ghi nhớ kỷ niệm với tập thể này".

Cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng phòng ngự

Một trong những nguyên nhân khiến Argentina hụt hơi ở những phút quyết định chính là tình trạng thể lực và chấn thương. HLV Scaloni tiết lộ ông đã phải thực hiện những thay đổi bất đắc dĩ ở hàng thủ, điều này làm xáo trộn hệ thống chiến thuật vốn đang vận hành ổn định.

Cụ thể, cả Cristiano Romero và Lisandro Martinez đều gặp vấn đề về sức khỏe và buộc phải rời sân sớm. "Tôi đã phải thay tới 3 trên tổng số 4 vị trí phòng ngự vì những vấn đề phát sinh bất chợt", ông nhấn mạnh. Dù không muốn lấy đó làm lý do cho thất bại, nhưng chiến lược gia này thừa nhận những tổn thất này là quá lớn khi phải đối đầu với một đối thủ hàng đầu.

HLV Scaloni bày tỏ sự biết ơn các cầu thủ đã đá hết mình

Đặc biệt, Scaloni dành lời khen ngợi cho Nicolas Tagliafico, người đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ tài năng trẻ Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha suốt cả trận đấu mà không hề xin thay ra nghỉ. Sự quyết tâm đó là minh chứng cho tinh thần "chiến binh" mà Scaloni đã xây dựng cho đội hình Albiceleste trong suốt 6 năm qua.

Lời chia tay dang dở của một triều đại?

Khoảnh khắc xúc động nhất là khi Scaloni thừa nhận đã khóc trong phòng thay đồ cùng các học trò. Ông mong muốn người hâm mộ hiểu và trân trọng vị trí Á quân, một thành quả có được từ sự nỗ lực tột cùng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhất chính là những chia sẻ về tương lai của ông tại ĐT Argentina.

Với việc hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối năm nay, Scaloni ngầm định về một sự thay đổi lớn: "Trước mắt tôi sẽ đối thoại với chủ tịch liên đoàn. Tôi đã được làm việc ở một nơi tuyệt vời, một cơ hội nằm mơ cũng khó được trao. Nhưng phía trước sẽ là một sự làm lại từ đầu, mà một tập thể như hiện tại có lẽ sẽ khó tái tạo được lần nữa".

Những phát biểu này làm dấy lên nghi vấn về việc vị chiến lược gia từng giúp Argentina vô địch World Cup 2022 và Copa America có thể sẽ rời ghế nóng, khép lại một trong những chương rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá nước này.