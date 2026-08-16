HLV Tan Cheng Hoe coi Quang Hải là mối đe dọa lớn nhất ở bán kết ASEAN Cup 2026 với Việt Nam Thuyền trưởng tuyển Malaysia thừa nhận sự e dè trước sức tấn công của Việt Nam, đồng thời đặt Nguyễn Quang Hải vào tầm ngắm đặc biệt ở bán kết ASEAN Cup.

Trước thềm trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h tối 16/8, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia đã công khai sự thận trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Dù có lợi thế sân nhà, nhà cầm quân 58 tuổi thừa nhận sự e dè trước lối chơi tấn công đa dạng của đối thủ, đồng thời yêu cầu hàng phòng ngự phải đặc biệt cảnh giác với tiền vệ Nguyễn Quang Hải.

Áp lực từ lịch sử đối đầu và bài toán lực lượng

Đội tuyển Malaysia bước vào cuộc đối đầu này trong bối cảnh chịu tổn thất lớn về mặt nhân sự do bão chấn thương. Dù vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn cố gắng tạo sự tự tin cho các học trò bằng cách đặt niềm tin vào sự kết hợp giữa dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ.

Nhà cầm quân người Malaysia chia sẻ: “Việt Nam là đội bóng mạnh và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi không có những cầu thủ tốt nhất nhưng còn nhiều nhân tố giàu kinh nghiệm và các tài năng trẻ. Malaysia cần tập trung, tự tin vào chính mình thay vì chú tâm đến Việt Nam”.

Thực tế, sự thận trọng của vị thuyền trưởng này hoàn toàn có cơ sở dựa trên những con số thống kê trong quá khứ. Trong 6 lần chạm trán đội tuyển Việt Nam trước đây trên cương vị HLV trưởng, ông Tan Cheng Hoe chưa từng biết đến mùi chiến thắng, nhận tới 5 thất bại và chỉ hòa 1 trận.

Nguyễn Quang Hải – Mối đe dọa hàng đầu đối với Malaysia

Dù kêu gọi các học trò tập trung vào màn trình diễn nội bộ, chiến lược gia 58 tuổi vẫn phân tích rất kỹ sức mạnh hệ thống của đội tuyển Việt Nam. Ông đánh giá cao khả năng vận hành chiến thuật, tính tổ chức và các pha phối hợp nhóm đầy biến hóa của đội khách.

Ông Tan Cheng Hoe dè chừng Quang Hải.

Trong số các ngôi sao bên phía Việt Nam, Quang Hải được nhận diện là cái tên có khả năng gây đột biến cao nhất mà hàng thủ Malaysia không được phép lơ đễnh một phút giây nào.

“Đúng là trước đây tôi không có kết quả tốt khi đối đầu với Việt Nam, nhất là giai đoạn của HLV Park Hang-seo. Lần này, họ lại là một tập thể mạnh, nhiều cầu thủ giỏi, nắm bắt tốt chiến thuật, phối hợp và tấn công rất mạnh. Chúng tôi sẽ phải cảnh giác trước các cầu thủ Việt Nam, như Quang Hải chẳng hạn”, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh.

Cục diện trước giờ bóng lăn

Malaysia giành vé vào bán kết với vị trí nhì bảng B sau những chiến thắng trước Myanmar, Lào và Philippines. Việc phải đối đầu với một Việt Nam đạt phong độ cao ở vòng knock-out là thử thách cực kỳ lớn cho tham vọng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe.

Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam hứa hẹn sẽ là màn đấu trí căng thẳng trên bản đồ bóng đá khu vực, nơi sự tập trung và khả năng kiểm soát các cá nhân kiệt xuất như Quang Hải sẽ quyết định cục diện tấm vé vào chung kết.