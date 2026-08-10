HLV Tan Cheng Hoe tung đòn tâm lý nhường thế cửa trên cho Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Trước thềm bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 tại Kuala Lumpur, HLV Tan Cheng Hoe chủ động trao vị thế cửa trên cho Việt Nam nhằm giải tỏa gánh nặng tâm lý.

Trận bán kết ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia không chỉ là cuộc đọ sức thuần túy về mặt chuyên môn trên sân cỏ, mà đã sớm bùng nổ thành một ván cờ tâm lý đầy toan tính ngay trước giờ bóng lăn.

Cú đòn tâm lý của HLV Tan Cheng Hoe

Khi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe tuyên bố: "Việt Nam là cửa trên, chúng tôi là cửa dưới", chiến lược gia người Malaysia không thuần túy đưa ra nhận định chuyên môn. Đây được xem là nước đi tâm lý ranh ma nhằm đẩy toàn bộ gánh nặng kỳ vọng sang phía đối thủ, đồng thời giải phóng áp lực cho các học trò của ông.

Việt Nam chuẩn bị đối đầu Malaysia. Ảnh: VFF.

Gánh nặng của cỗ máy chiến thắng

Nhìn vào những con số thống kê, việc đội tuyển Việt Nam bị đẩy vào thế phải thắng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik bước vào vòng knock-out với phong độ hủy diệt: ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn ở vòng bảng.

Thành tích ấn tượng này biến đội bóng áo đỏ thành một cỗ máy chiến thắng trong mắt giới chuyên môn và người hâm mộ. Tuy nhiên, kỳ vọng quá lớn đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến tâm lý các cầu thủ rơi vào trạng thái căng cứng nếu trận đấu không diễn ra trôi chảy theo đúng kịch bản đề ra.

Thế trận rình rập từ vị thế cửa dưới

Ngược lại, Malaysia bước vào cuộc chạm trán này với tinh thần lên rất cao sau khi vượt qua Philippines. Việc chấp nhận đóng vai kẻ yếu giúp ông Tan Cheng Hoe dễ dàng áp đặt lối chơi phòng ngự phản công thực dụng. Nhờ đó, các nhân tố trẻ như G. Pavithran có thể thi đấu với đôi chân thoải mái nhất mà không chịu gánh nặng phải áp đặt trận đấu.

Việt Nam đang được đánh giá cao hơn Malaysia. Ảnh: VFF.

Bên cạnh đó, việc được chơi trận bán kết lượt đi trên sân nhà Kuala Lumpur vào ngày 16/8 tới đem lại lợi thế không nhỏ cho đại diện xứ đại ngàn. Sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là bệ phóng để Malaysia sẵn sàng tung ra những đòn hồi mã thương sắc lẹm vào khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam khi đội khách chủ động chơi dâng cao.

Bài toán bản lĩnh cho HLV Kim Sang-sik

Để không rơi vào cái bẫy tâm lý mà đối thủ đã giăng sẵn, điều quan trọng nhất với HLV Kim Sang-sik cùng các học trò là duy trì sự tập trung tối đa vào yếu tố chuyên môn. Bất chấp vị thế hàng đầu khu vực những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam mới có 3 lần đăng quang tại ASEAN Cup, vẫn xếp sau Singapore và kém xa thành tích của Thái Lan.

Một kết quả có lợi ngay tại Kuala Lumpur sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa bớt sức ép trước khi trở về thi đấu trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình, qua đó khẳng định vị thế ông lớn và hướng tới những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.