HLV Xabi Alonso được khuyên thanh lý 15 cầu thủ Chelsea và tìm người thay Robert Sanchez Cựu danh thủ Frank Leboeuf hối thúc HLV Xabi Alonso mạnh tay cắt giảm lực lượng cồng kềnh 45 người của Chelsea và tìm thủ môn mới thay thế Robert Sanchez.

Chelsea đang bước vào kỳ chuyển nhượng đầy biến động dưới thời tân HLV Xabi Alonso sau một mùa giải thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh. Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch mới, cựu danh thủ Frank Leboeuf đã công khai đưa ra những lời khuyên chiến lược, hối thúc chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng tinh giản đội hình và giải quyết bài toán nhân sự then chốt.

Alonso đang nhận được nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Cắt giảm lực lượng cồng kềnh tại Stamford Bridge

Hiện tại, quân số của Chelsea đang phình to lên tới khoảng 45 cầu thủ. Đây là hậu quả của nhiều kỳ chuyển nhượng mua sắm dồn dập, tạo ra một tập thể quá tải và thiếu tính kết nối. Phát biểu trên đài ESPN, cựu trung vệ Frank Leboeuf nhấn mạnh rằng HLV Xabi Alonso cần phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn để thiết lập lại trật tự trong phòng thay đồ.

Leboeuf chia sẻ: "Tôi nghĩ Chelsea có khoảng 45 cầu thủ. Alonso sẽ phải lựa chọn và có thể loại bỏ ít nhất 15 người. Đó là điều điên rồ, nhưng là việc ông ấy phải làm". Việc tinh giản một phần ba đội hình không chỉ giúp giải phóng quỹ lương mà còn hỗ trợ ban huấn luyện duy trì giáo án huấn luyện tối ưu nhất.

Dấu hỏi lớn mang tên Robert Sanchez

Bên cạnh bài toán thanh lý, vị trí khung gỗ tiếp tục trở thành nỗi lo lớn nhất của đội bóng thủ đô London. Thủ thành Robert Sanchez, người cập bến Stamford Bridge với mức giá 25 triệu bảng vào năm 2023, vẫn chưa đem lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Đánh giá về cựu người gác đền Brighton, Leboeuf nhận định: "Tôi vẫn đặt dấu hỏi về thủ môn. Sanchez có thể rất giỏi trên vạch vôi, nhưng cậu ấy luôn tạo ra vấn đề và khiến người hâm mộ sợ hãi khi có bóng trong chân". Trong hệ thống chiến thuật hiện đại ưa thích của Xabi Alonso, khả năng chơi chân và luân chuyển bóng từ tuyến dưới của thủ môn đóng vai trò đặc biệt then chốt, khiến yêu cầu chiêu mộ một người gác đền mới trở nên cấp thiết.

Điểm tựa từ các bản hợp đồng kinh nghiệm

Dù còn nhiều bất ổn, kỳ chuyển nhượng của Chelsea cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Ban lãnh đạo đội bóng đã duyệt chi bản hợp đồng kỷ lục trị giá 117 triệu bảng cho Morgan Rogers, bên cạnh các tân binh chất lượng như Maxence Lacroix, Marco Palestra, Valentin Barco, Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Sự xuất hiện của những nhân tố giàu kinh nghiệm như Jordan Henderson hay Danny Welbeck nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Leboeuf. Ông nhận xét: "Tôi cảm thấy tốt hơn vì cuối cùng Chelsea cũng hiểu thực tế là họ cần những cầu thủ kinh nghiệm. Lacroix cũng cập bến và cậu ấy có kinh nghiệm của một tuyển thủ quốc gia. Đó là điều tốt khi những cầu thủ trẻ được bao quanh bởi những người có thể chỉ đường cho họ".

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Xabi Alonso là nhanh chóng thanh lọc lực lượng, duy trì tính kỷ luật và xây dựng sự gắn kết giữa dàn sao trẻ cùng các cựu binh, hướng tới mục tiêu đưa Chelsea trở lại vị thế cạnh tranh vốn có tại Ngoại hạng Anh.