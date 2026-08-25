HLV Xabi Alonso làm rõ tương lai Enzo Fernandez sau làn sóng phản đối ở trận thắng Fulham Tương lai của tiền vệ Enzo Fernandez tại Chelsea sẽ được định đoạt ngay trong tuần này sau khi anh phải nhận phản ứng dữ dội từ khán đài ở trận gặp Fulham.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Chelsea trước Fulham tại sân vận động Stamford Bridge đã bị phủ bóng bởi một bầu không khí căng thẳng bất thường nhắm vào Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina bất ngờ trở thành tâm điểm của những tiếng la ó dữ dội từ chính các khán giả nhà khi được tung vào sân trong hiệp hai.

Làn sóng phản đối giữa tâm bão chuyển nhượng

Khoảnh khắc Enzo Fernandez vào sân thay thế cho Romeo Lavia trong hiệp thi đấu thứ hai đã kích hoạt làn sóng phản ứng tiêu cực từ các khán đài. Những âm thanh chỉ trích xuất hiện trong bối cảnh các tin đồn về tương lai của cầu thủ sinh năm 2001 đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trước thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè khép lại.

Theo các luồng thông tin gần đây, Manchester City đang đẩy mạnh nỗ lực nhằm chiêu mộ ngôi sao người Argentina. Đội chủ sân Etihad mong muốn đưa Enzo Fernandez về thành phố Manchester, nơi anh có cơ hội tái ngộ huấn luyện viên Enzo Maresca. Bản thân tiền vệ này cũng được cho là giữ thái độ cởi mở trước viễn cảnh chuyển nhượng, điều này đã gây nên sự thất vọng sâu sắc cho một bộ phận người hâm mộ đội bóng thành London.

HLV Xabi Alonso và thông điệp về tuần lễ quyết định

Bất chấp sức ép ngột ngạt và tâm lý nặng nề từ các khán đài, huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn kiên định với quyết định sử dụng nhân sự của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha giữ thái độ điềm tĩnh khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu và trực tiếp đối diện với các câu hỏi về cậu học trò.

"Trong bóng đá, tôi không bao giờ cảm thấy ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì diễn ra. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Mong muốn lớn nhất của tôi là sớm biết được điều gì sẽ thực sự xảy ra cho tương lai, nhưng mọi thứ có lẽ sẽ được làm sáng tỏ ngay trong tuần này", thuyền trưởng Chelsea thẳng thắn chia sẻ.

Tuyên bố từ HLV Alonso cho thấy tương lai của Enzo Fernandez tại sân Stamford Bridge đã tiến đến bước ngoặt then chốt. Ban lãnh đạo Chelsea đang đứng trước bài toán chiến lược quan trọng: tiếp tục bảo vệ và giữ chân nhân tố tuyến giữa hay chấp nhận lắng nghe đề nghị từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức đóng cửa.