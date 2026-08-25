HLV Xabi Alonso lên tiếng bảo vệ Robert Sanchez sau trận thắng Fulham 3-2 đầy kịch tính Dù thủ môn Robert Sanchez mắc nhiều sai sót ở trận mở màn Ngoại hạng Anh, HLV Xabi Alonso vẫn khẳng định Chelsea sẽ kiên nhẫn và bảo vệ vị trí học trò.

Chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Chelsea trước Fulham tại Craven Cottage trong khuôn khổ vòng 1 Ngoại hạng Anh đã không thể trọn vẹn khi vị trí gác đền bộc lộ nhiều lỗ hổng. Trước sức ép dữ dội từ dư luận nhắm vào thủ thành Robert Sanchez, tân HLV Xabi Alonso đã nhanh chóng lên tiếng nhằm giải tỏa áp lực và bảo vệ học trò.

Sanchez chịu khá nhiều áp lực ngay từ ngày ra quân.

90 phút đầy bất an nơi khung gỗ Chelsea

Dù Chelsea giành trọn 3 điểm, Robert Sanchez lại trải qua một ngày thi đấu đáng quên với hàng loạt tình huống xử lý thiếu an toàn. Thủ môn 28 tuổi người Tây Ban Nha có pha cản phá yếu ớt, tạo điều kiện thuận lợi để Josh King ghi bàn cho Fulham. Sự bất ổn tiếp tục lặp lại khi anh đẩy bóng trúng tầm băng vào của tân binh trị giá 34 triệu bảng Gonzalo Garcia, giúp đối thủ dễ dàng đánh đầu rút ngắn cách biệt.

Chưa dừng lại ở đó, vào những phút cuối trận, Sanchez tiếp tục khiến người hâm mộ thót tim bằng pha băng ra khỏi vòng cấm thiếu dứt khoát. May mắn cho The Blues khi cú dứt điểm sau đó của Antonee Robinson lại đi thiếu chính xác, giúp đội khách bảo toàn trọn vẹn cách biệt mong manh.

Lời khẳng định về trách nhiệm tập thể của Xabi Alonso

Trước những lời chỉ trích gay gắt, HLV Xabi Alonso nhấn mạnh rằng sai lầm trong bóng đá thuộc về toàn bộ hệ thống vận hành chứ không riêng bất kỳ cá nhân nào. Chiến lược gia người Tây Ban Nha kêu gọi người gác đền số một của mình giữ vững tinh thần để tiếp tục cải thiện phong độ.

"Đây là câu chuyện của tập thể, không phải về cá nhân. Ở bàn thua đầu tiên, chúng tôi có thể phòng ngự tốt hơn để ngăn chặn, điều đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi cần chấp nhận và học hỏi. Đây là một quá trình. Từ tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ đến thủ môn, chúng tôi muốn làm tốt hơn ở mọi vị trí. Mục tiêu là khởi đầu tốt và đội đã làm được. Hãy thư giãn và tiếp tục", Alonso chia sẻ đầy thẳng thắn sau trận đấu.

Bất chấp sự hoài nghi ngày càng gia tăng, ban lãnh đạo Chelsea hiện vẫn kiên định với kế hoạch sử dụng Sanchez là lựa chọn số một nơi khung gỗ, trong khi Mike Penders (21 tuổi) đóng vai trò phương án dự phòng.

Hàng công thăng hoa bù đắp cho điểm tựa phòng ngự

Bên cạnh những nỗi lo ở tuyến dưới, ngày ra quân của The Blues ghi nhận tín hiệu tích cực từ hàng tiền đạo. Bộ ba Joao Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer đã cùng nhau tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng quý giá. Alonso bày tỏ kỳ vọng những gương mặt tấn công này sẽ tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt lối chơi và tạo nguồn cảm hứng cho toàn đội.

Trận đấu cũng chứng kiến tiền vệ Enzo Fernandez vào sân từ băng ghế dự bị và phải đón nhận nhiều tiếng la ó từ khán đài Craven Cottage giữa bối cảnh xuất hiện các đồn đoán chuyển nhượng liên quan đến Manchester City. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Alvaro Arbeloa của Fulham bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông để thủng lưới vào những thời điểm bước ngoặt từ các sai lầm không đáng có.