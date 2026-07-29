HLV Xabi Alonso lên tiếng về kế hoạch chiêu mộ Danny Welbeck và Jordan Henderson Tân HLV Xabi Alonso nhấn mạnh yêu cầu cân bằng đội hình khi Chelsea đàm phán chiêu mộ bộ đôi kinh nghiệm Danny Welbeck và Jordan Henderson.

Chiến thắng kịch tính 6-4 trước Western Sydney Wanderers trong trận giao hữu khởi động mùa giải không chỉ đánh dấu màn ra mắt của tân HLV trưởng Xabi Alonso, mà còn mở ra bước ngoặt mới trong tư duy chiến thuật và chiến lược chuyển nhượng của Chelsea. Ngay sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chính thức lên tiếng về khả năng chiêu mộ hai cựu binh Danny Welbeck và Jordan Henderson.

Sau một mùa giải thất vọng khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 10 tại Ngoại hạng Anh, ban huấn luyện Chelsea nhận ra hạn chế lớn nhất của đội hình trẻ trung chính là bản lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu trong các thời điểm then chốt.

Sự thay đổi định hướng chuyển nhượng tại Stamford Bridge

Dưới triều đại mới, Chelsea dường như đang dần từ bỏ chính sách chỉ tập trung thu gom các tài năng trẻ. Đội bóng thành London đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để mang về Danny Welbeck (35 tuổi, Brighton) và Jordan Henderson (36 tuổi, Brentford). Sự xuất hiện của hai nhân tố giàu kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ bổ sung khả năng lãnh đạo cùng sự già rơ cho phòng thay đồ còn thiếu điểm tựa.

Danny Welbeck được cho là đã ở rất gần Chelsea trong kỳ chuyển nhượng.

Theo các báo cáo từ Anh, thương vụ chiêu mộ Welbeck đã bước vào giai đoạn nâng cao, trong khi Henderson cũng nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu của HLV Xabi Alonso nhằm gia tăng chiều sâu cho tuyến giữa.

Xabi Alonso lên tiếng về bài toán cân bằng đội hình

Khi đối mặt với những câu hỏi trực diện về hai mục tiêu chuyển nhượng này, HLV Xabi Alonso không hề phủ nhận thông tin. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ: "Từ nay cho đến ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, chắc chắn sẽ còn rất nhiều tin đồn. Việc bình luận về từng cái tên là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cần một sự cân bằng hợp lý về chất lượng và vị trí."

Bên cạnh đó, chiến lược gia này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng vững chắc trước khi bước vào mùa giải chính thức: "Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một đội bóng hoàn thiện và mạnh mẽ. Kế hoạch đã có sẵn và hãy chờ xem điều gì xảy ra trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh."

Tham vọng lớn cho mùa giải mới

Trận thắng 6-4 trước Western Sydney Wanderers cho thấy sức mạnh tấn công ấn tượng nhưng cũng bộc lộ không ít sơ hở nơi hàng phòng ngự Chelsea. Trước đó, đội chủ sân Stamford Bridge đã tạo nên thương vụ bom tấn khi vượt mặt Arsenal để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng. Ngoài ra, các tân binh triển vọng như Geovany Quenda và Marco Palestra cũng đã cập bến để gia tăng sức mạnh chiều sâu.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới, Xabi Alonso cùng các học trò sẽ tiếp tục chuỗi trận du đấu hè bằng hai cuộc đọ sức chất lượng với Tottenham vào ngày 1/8 và Juventus vào ngày 5/8.