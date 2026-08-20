HLV Xabi Alonso tái cơ cấu Chelsea: Lý do Liam Delap và Nicolas Jackson phải rời đội hình chính Chelsea áp dụng phương pháp quản lý nhân sự mới nhằm tinh gọn quân số hơn 40 người, đồng thời xác định bộ khung hàng công mới dưới thời HLV Xabi Alonso.

Quyết định đưa Liam Delap và Nicolas Jackson vào nhóm tập luyện riêng biệt là bước đi chiến lược rõ ràng của Chelsea nhằm tinh giản lực lượng trước mùa giải mới. Khi danh sách đăng ký trên trang chủ đã vượt mốc 40 cầu thủ, Huấn luyện viên Xabi Alonso buộc phải phân luồng nhân sự nhằm tập trung tối đa cho bộ khung đá chính.

Delap không còn nằm trong kế hoạch của Chelsea. Ảnh: Getty.

Bước chuyển mình văn minh trong quản lý nhân sự

Khác với phương pháp từng gây nhiều tranh cãi trong quá khứ, Chelsea mùa này thể hiện cách ứng xử chuyên nghiệp hơn. Đội bóng London đã xóa bỏ hoàn toàn việc đẩy các cầu thủ không nằm trong kế hoạch xuống sinh hoạt hoặc tập luyện cùng đội trẻ.

Thay vào đó, nhóm khoảng 12 cầu thủ bao gồm Delap và Jackson vẫn được sử dụng chung cơ sở vật chất, ăn uống và tập luyện trên cùng mặt sân, cùng khung giờ với đội một. Cách làm này giúp Chelsea duy trì sự tôn trọng tối thiểu với các cầu thủ, đồng thời tránh những rắc rối pháp lý hay phản ứng từ Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp.

Định hình lại hàng công và tương lai các tiền đạo

Sự phân tách nhân sự này trực tiếp phục vụ cho kế hoạch tái cơ cấu hàng công của Huấn luyện viên Xabi Alonso. Trong chiến dịch mới, Chelsea dự kiến duy trì ba lựa chọn cho vị trí tiền đạo cắm, bao gồm chân sút chủ lực Joao Pedro, tân binh Emmanuel Emegha và tiền đạo giàu kinh nghiệm Danny Welbeck.

Việc Emegha liên tục góp mặt ở nhóm chính trong khi Delap và Jackson phải làm việc ở nhóm còn lại đã báo hiệu kịch bản chia tay ngay trong kỳ chuyển nhượng. Nicolas Jackson hiện nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ tại châu Âu và Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, dù Liam Delap bày tỏ mong muốn ở lại chứng tỏ bản thân, khả năng đảo ngược tình thế của anh là rất thấp.

Alonso cần một đội hình gọn hơn hiện tại. Ảnh: Getty.

Sự linh hoạt của mô hình mới và thế chủ động trên thị trường

Bên cạnh đó, nhóm tập riêng không đơn thuần là nơi chứa các cầu thủ chờ thanh lý như Mykhailo Mudryk, Tosin Adarabioyo hay Axel Disasi. Ban huấn luyện còn linh hoạt tận dụng không gian này làm nơi hồi phục và nâng cao thể lực cho các tân binh. Danny Welbeck cùng Jordan Henderson đã dành thời gian rèn luyện tại đây để nhanh chóng đạt thể trạng tốt nhất, trong đó Henderson có thể di chuyển linh hoạt giữa hai nhóm tập.

Đáng chú ý, thái độ của Chelsea đối với các trụ cột lại hoàn toàn trái ngược. Dù xuất hiện nhiều tin đồn chuyển nhượng, các ngôi sao như Enzo Fernandez, Pedro Neto hay Malo Gusto vẫn tập luyện bình thường ở đội hình chính. Ban lãnh đạo The Blues phát đi thông điệp mạnh mẽ khi định giá Fernandez trên 120 triệu bảng, Neto gần 100 triệu bảng và Gusto khoảng 75 triệu bảng. Điều đó khẳng định Chelsea hoàn toàn nắm thế chủ động và chỉ chấp nhận nhả người nếu nhận được những đề nghị thực sự vượt trội.