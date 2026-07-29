HMD Asha 305 dùng Android AOSP, pin tháo rời: Đủ dùng đến đâu ở mức 3.990 PHP HMD Asha 305 là mẫu điện thoại cơ bản của HMD tại Philippines, kết hợp Android AOSP, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB và pin 2.500mAh tháo rời. Thiết bị hướng đến liên lạc, mạng xã hội và giải trí nhẹ thay vì hiệu năng cao.

HMD Asha 305 là điện thoại cơ bản chạy nền tảng Pulse OS dựa trên Android AOSP, được HMD giới thiệu tại Philippines với giá 3.990 PHP, tương đương khoảng 1,7 triệu đồng. Máy tập trung vào các tác vụ phổ thông gồm liên lạc, dùng ứng dụng mạng xã hội bản nhẹ và xem nội dung cơ bản, đồng thời giữ lại pin tháo rời vốn hiếm gặp trên điện thoại hiện nay.

Với chip Unisoc T137, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB, đây không phải thiết bị dành cho đa nhiệm nặng, game hay chụp ảnh chất lượng cao. Giá trị kỹ thuật của Asha 305 nằm ở cách HMD kết hợp phần cứng tối giản với hệ điều hành Android mã nguồn mở và hơn 100 ứng dụng được cài đặt sẵn.

HMD Asha 305 ra mắt

Cấu hình tối giản cho nhóm tác vụ thiết yếu

Trung tâm xử lý của HMD Asha 305 là Unisoc T137, đi kèm RAM 2GB và dung lượng lưu trữ 16GB. Cấu hình này đặt máy vào nhóm thiết bị có tài nguyên hạn chế, phù hợp hơn với số lượng ứng dụng vừa phải và các tác vụ không đòi hỏi xử lý đồ họa cao.

RAM 2GB có thể đáp ứng thao tác cơ bản, nhưng người dùng cần kỳ vọng thực tế về khả năng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Tương tự, 16GB bộ nhớ trong là mức khiêm tốn nếu lưu nhiều ảnh, video hoặc cài ứng dụng dung lượng lớn. Bù lại, thiết bị được định vị là “lite smartphone”, tức điện thoại thông minh tối giản thay vì thay thế hoàn toàn các mẫu Android phổ thông.

Các tính năng chính của điện thoại

Hạng mục Thông tin từ nhà sản xuất Bộ xử lý Unisoc T137 RAM 2GB Bộ nhớ trong 16GB Màn hình LCD 5 inch, độ phân giải 480 × 854 pixel Camera sau 2MP, đèn flash LED Camera trước 2MP Pin 2.500mAh, có thể tháo rời Kết nối Hai SIM 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2, giắc tai nghe 3,5mm Giá niêm yết 3.990 PHP, khoảng 1,7 triệu đồng

Màn hình 5 inch và pin tháo rời là hai lựa chọn thực dụng

Asha 305 sử dụng màn hình LCD 5 inch độ phân giải 480 × 854 pixel. Thông số này phù hợp cho đọc tin, nhắn tin, thao tác giao diện và xem video nhẹ, nhưng khó đáp ứng kỳ vọng về độ sắc nét của điện thoại có độ phân giải cao hơn.

Điểm đáng chú ý hơn là viên pin 2.500mAh có thể tháo rời. Thiết kế này cho phép thay pin khi cần mà không phải mở máy theo cách phức tạp như nhiều điện thoại nguyên khối. HMD cho biết máy có thể duy trì thời gian chờ lên đến 32 tiếng liên tục; đây là mức công bố của nhà sản xuất, không phải kết quả đo độc lập.

Điện thoại mới của HMD có thiết kế pin tháo rời

Android AOSP giúp máy tiếp cận ứng dụng nhẹ

Thiết bị chạy Pulse OS, nền tảng được xây dựng dựa trên mã nguồn mở Android AOSP. Cách tiếp cận này là khác biệt quan trọng so với điện thoại phổ thông chỉ phục vụ gọi điện và nhắn tin, bởi Asha 305 được cài sẵn hơn 100 ứng dụng.

Danh sách ứng dụng có Facebook Lite, Instagram Lite, WhatsApp, TikTok Lite và YouTube. Các phiên bản Lite thường phù hợp hơn với phần cứng ít RAM và bộ nhớ, nhưng trải nghiệm vẫn phụ thuộc vào kết nối mạng, dung lượng trống còn lại và mức độ tối ưu của từng ứng dụng.

Về camera, máy có camera sau 2MP kèm đèn flash LED và camera trước 2MP. Hệ thống này phục vụ chụp ảnh cơ bản, gọi video và các nhu cầu đơn giản, thay vì cạnh tranh với điện thoại giá rẻ có cảm biến độ phân giải cao hơn.

HMD Asha 305 có mức giá phải chăng

Lợi thế nằm ở kết nối và khả năng thay pin, không phải hiệu năng

HMD Asha 305 hỗ trợ hai SIM 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 4.2 và giắc tai nghe 3,5mm. Máy đi kèm pin tháo rời, cáp USB Type-C và củ sạc, cho thấy HMD ưu tiên bộ phụ kiện cần thiết ngay trong hộp.

So với điện thoại phổ thông truyền thống, Asha 305 có lợi thế là giao diện dựa trên Android và khả năng dùng các ứng dụng mạng xã hội quen thuộc. Ngược lại, so với smartphone Android phổ thông, máy bị giới hạn rõ rệt bởi RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, màn hình độ phân giải thấp và camera 2MP.

Nhìn chung, HMD Asha 305 phù hợp với người cần một thiết bị kết nối 4G và ứng dụng cơ bản trong mức giá 3.990 PHP. Pin tháo rời là lợi điểm thực tế, còn cấu hình phần cứng cho thấy sản phẩm nên được xem là lựa chọn tối giản, không phải điện thoại phục vụ nhu cầu sử dụng cường độ cao.