HMD Fusion 2 và smartphone siêu bền XR22: Lộ diện lộ trình mới đầy bất ngờ Trái với các tin đồn về việc khai tử, HMD Global được cho là đang tiếp tục phát triển thế hệ smartphone mô-đun Fusion 2 cùng mẫu điện thoại siêu bền HMD XR22.

Trong bối cảnh thị trường di động đang dần bão hòa về thiết kế, những thông tin mới nhất về lộ trình sản phẩm của HMD Global đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, hãng điện thoại Phần Lan không hề có ý định từ bỏ dòng smartphone mô-đun độc đáo của mình. Thay vào đó, HMD Fusion 2 và mẫu điện thoại siêu bền HMD XR22 đang được hoàn thiện để sớm ra mắt người dùng.

HMD Fusion 2: Sự trở lại của khái niệm smartphone mô-đun

Cách đây không lâu, nhiều nguồn tin cho rằng HMD đã chấm dứt dự án Fusion để tập trung vào các dòng sản phẩm truyền thống. Tuy nhiên, thông tin từ tài khoản rò rỉ Smashx_60 trên nền tảng X đã đính chính rằng HMD Fusion 2 vẫn đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho những người dùng yêu thích khả năng tùy biến phần cứng thông qua các bộ vỏ chức năng (Smart Outfits).

Dòng điện thoại mô-đun HMD Fusion có thể sẽ sớm đón nhận phiên bản kế nhiệm.

Điểm đáng lưu ý là thiết kế của Fusion 2 hiện vẫn chưa được chốt phương án cuối cùng. Điều này đồng nghĩa với việc các hình ảnh rò rỉ về ngoại hình thiết bị xuất hiện trên mạng thời gian qua có thể không chính xác. Triết lý của dòng Fusion nằm ở việc cho phép người dùng thay đổi tính năng của máy như thêm đèn ring light, pin dự phòng hoặc các cổng kết nối chuyên dụng chỉ bằng cách thay đổi lớp vỏ bảo vệ phía sau.

HMD XR22: Kế thừa di sản siêu bền từ Nokia

Bên cạnh dòng Fusion, HMD cũng đang tập trung làm mới phân khúc điện thoại siêu bền (rugged smartphone) với model HMD XR22. Đây được xem là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của HMD XR21 – mẫu máy vốn là bản đổi tên của Nokia XR21 ra mắt năm 2023.

Dòng XR của HMD luôn nổi tiếng với khả năng chống chịu va đập, kháng nước và bụi bẩn ở tiêu chuẩn cao nhất. Việc phát triển XR22 cho thấy HMD vẫn muốn duy trì tệp khách hàng đặc thù là những người làm việc trong môi trường khắc nghiệt hoặc yêu thích hoạt động ngoài trời. Dưới đây là bảng so sánh bối cảnh giữa các dòng máy siêu bền của hãng:

Thông tin HMD XR21 (Hiện tại) HMD XR22 (Rò rỉ) Nguồn gốc Cải tiến từ Nokia XR21 Thế hệ kế nhiệm hoàn toàn mới Tình trạng Đang mở bán (~440 USD) Đang phát triển Phân khúc Smartphone siêu bền Smartphone siêu bền

Làm rõ các tin đồn về dòng Skyline 2

Nguồn tin cũng bác bỏ một số tin đồn liên quan đến dòng sản phẩm Skyline. Cụ thể, sẽ không có phiên bản "HMD Skyline 2 GT" như các báo cáo trước đó đề cập. Ngoài ra, mẫu HMD Skyline 2 tiêu chuẩn được cho là sẽ không thay đổi thiết kế cụm camera sang dạng hình tròn mà vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng máy này.

Sự điều chỉnh trong lộ trình sản phẩm cho thấy HMD đang trở nên thận trọng hơn trong việc ra mắt các biến thể mới. Hãng tập trung vào việc tối ưu hóa những dòng máy chủ lực thay vì dàn trải nguồn lực cho quá nhiều phiên bản khác nhau.

Chiến lược chuyển dịch của HMD Global

Trong thời gian chờ đợi các mẫu smartphone mới, HMD Global đang tạm thời dồn lực vào phân khúc điện thoại phổ thông (feature phone). Việc ra mắt dòng Nokia 2xx tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy hãng đang cố gắng làm mới những giá trị cốt lõi của thương hiệu Nokia, đồng thời từng bước xây dựng danh tiếng riêng cho thương hiệu HMD.

Việc duy trì phát triển Fusion 2 và XR22 chứng minh rằng HMD vẫn kiên định với chiến lược tạo ra những thiết bị có tính hữu dụng cao và độ bền ấn tượng. Dù chưa có ngày ra mắt cụ thể, nhưng sự tồn tại của các dự án này là minh chứng cho nỗ lực đổi mới không ngừng của hãng công nghệ Phần Lan trong một thị trường đầy cạnh tranh.