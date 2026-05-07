HMD tích hợp AI vào điện thoại Nokia phổ thông: Bước đi đột phá hay thử nghiệm mới? HMD Global ra mắt loạt điện thoại Nokia 4G mới tích hợp trợ lý ảo Sikey AI qua nút bấm vật lý chuyên dụng, mang công nghệ trí tuệ nhân tạo vào phân khúc điện thoại cơ bản.

HMD Global vừa tạo nên bất ngờ lớn trong thị trường điện thoại cơ bản khi chính thức giới thiệu loạt sản phẩm Nokia mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Các model bao gồm Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G và Nokia 235 4G thế hệ mới không chỉ dừng lại ở tính năng nghe gọi mà còn hướng tới trải nghiệm thông minh cho người dùng phổ thông.

Nút bấm AI chuyên dụng và trợ lý ảo Sikey AI

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên loạt sản phẩm này là sự xuất hiện của một nút bấm AI chuyên dụng nằm ngay trung tâm cụm phím điều hướng. Đây là lần đầu tiên xu hướng trí tuệ nhân tạo vốn chỉ dành cho smartphone cao cấp được đưa xuống phân khúc điện thoại phổ thông một cách trực quan thông qua phần cứng.

Điện thoại HMD Nokia 200 4G

Trợ lý ảo trên các thiết bị này được cung cấp bởi Sikey AI. Công nghệ này cho phép người dùng thực hiện các câu hỏi đơn giản hoặc điều khiển một số chức năng của máy bằng giọng nói. Theo thông tin từ HMD, người dùng được trải nghiệm miễn phí dịch vụ trong 180 ngày đầu tiên. Sau thời gian này, dịch vụ sẽ chuyển sang hình thức trả phí đăng ký.

Các điện thoại Nokia mới có trợ lý ảo AI

Tuy nhiên, một điểm hạn chế về mặt trải nghiệm là người dùng cần có một chiếc smartphone để thực hiện giao dịch mua gói đăng ký. Điều này có thể gây ra sự bất tiện cho nhóm khách hàng mục tiêu vốn ưu tiên sự đơn giản và độc lập của điện thoại cơ bản.

Phân tích thông số kỹ thuật và khả năng hiển thị

HMD đã phân cấp rõ rệt các dòng sản phẩm thông qua kích thước màn hình và khả năng chụp ảnh. Trong khi các dòng máy cơ bản sử dụng màn hình QVGA truyền thống, các dòng cao hơn đã được nâng cấp lên tấm nền IPS để cải thiện góc nhìn.

Thông số Nokia 200 4G / 210 4G Nokia 215 4G / 235 4G Màn hình 2.4 inch QVGA 2.8 inch IPS Camera sau Không (Nokia 200) / Có (Nokia 210) Có (Nokia 235 trang bị 2MP) Hệ điều hành S30+ S30+ Pin 1,450mAh 1,450mAh Cổng sạc USB-C USB-C

Khả năng đa phương tiện cũng được chú trọng với tính năng gọi video Xpress Chat thông qua camera VGA tích hợp trên cả 4 mẫu máy. Đặc biệt, Nokia 235 4G nổi bật hơn với cảm biến camera sau 2MP, đáp ứng nhu cầu lưu trữ hình ảnh ở mức độ cơ bản nhất.

Điện thoại Nokia 210 4G

Điện thoại Nokia 215 4G thế hệ thứ hai

Điện thoại Nokia 235 4G thế hệ thứ hai

Nền tảng phần cứng và kết nối hiện đại

Dù là dòng điện thoại phổ thông, HMD đã đồng bộ hóa các tiêu chuẩn kết nối hiện đại để đảm bảo vòng đời sản phẩm lâu dài. Cả 4 thiết bị đều được trang bị:

Kết nối 4G: Đảm bảo chất lượng cuộc gọi VoLTE rõ nét và truy cập dữ liệu nhanh.

Đảm bảo chất lượng cuộc gọi VoLTE rõ nét và truy cập dữ liệu nhanh. Cổng USB-C: Chuẩn sạc phổ biến hiện nay, giúp người dùng dễ dàng dùng chung cáp sạc với các thiết bị khác.

Chuẩn sạc phổ biến hiện nay, giúp người dùng dễ dàng dùng chung cáp sạc với các thiết bị khác. Bluetooth 5.0 và Jack 3.5mm: Hỗ trợ nghe nhạc và kết nối tai nghe không dây ổn định.

Hỗ trợ nghe nhạc và kết nối tai nghe không dây ổn định. Thời lượng pin: Viên pin 1,450mAh trên hệ điều hành S30+ nhẹ nhàng hứa hẹn thời gian chờ và đàm thoại ấn tượng.

Việc đưa AI vào điện thoại phổ thông cho thấy tham vọng của HMD trong việc làm mới một phân khúc vốn đã bão hòa. Nếu Sikey AI được tối ưu hóa tốt về ngôn ngữ và tính năng thực tế, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn so với các đối thủ khác trên thị trường.

Trong khi chờ đợi loạt sản phẩm mới chính thức lên kệ, người dùng vẫn có thể lựa chọn các model như Nokia 220 4G với độ bền cao và khả năng kết nối 4G ổn định cho nhu cầu liên lạc hàng ngày.