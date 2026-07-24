HMD Touch AI ra mắt: Màn hình cảm ứng, phong cách Nokia Lumia tích hợp AI giá 69 USD HMD chính thức mở bán mẫu điện thoại phổ thông HMD Touch AI với thiết kế Nokia Lumia hoài cổ, hỗ trợ 4G, Wi-Fi cùng mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao.

HMD vừa chính thức mở chương trình đặt hàng trước cho mẫu điện thoại phổ thông mới mang tên HMD Touch AI tại thị trường Trung Quốc với mức giá 469 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 69,25 USD). Mẫu máy gây chú ý khi kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Nokia Lumia hoài cổ cùng các tính năng thông minh hiện đại như trí tuệ nhân tạo và thanh toán di động.

The HMD Touch AI.

Thiết kế mang đậm dấu ấn huyền thoại Nokia Lumia

Ngoại hình của HMD Touch AI sở hữu nhiều điểm tương đồng với mẫu HMD Touch 4G từng được giới thiệu tại Ấn Độ vào tháng 10/2025. HMD xác nhận ngôn ngữ thiết kế của máy được lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng sản phẩm Nokia Lumia kinh điển. Thiết bị sở hữu cụm camera sau dạng hình tròn cùng phiên bản màu xanh cyan đặc trưng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng cung cấp các tùy chọn ốp lưng với màu vàng, xanh dương và trắng được bán riêng.

Trang bị phần cứng và khả năng kết nối đa dạng

Dù thuộc phân khúc điện thoại cơ bản, HMD Touch AI vẫn được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 3,2 inch. Mặt trước và mặt sau của thiết bị đều tích hợp camera độ phân giải 2 MP. Máy sở hữu viên pin dung lượng 1.950 mAh và nạp năng lượng thông qua cổng USB Type-C.

Về khả năng kết nối, thiết bị hỗ trợ 2 SIM 4G, Wi-Fi và tính năng phát Wi-Fi (hotspot). Ở cạnh trên của máy, HMD bố trí một nút bấm vật lý có thể cài đặt linh hoạt để kích hoạt nhanh các cuộc gọi hoặc thông báo khẩn cấp SOS.

Key highlights of the HMD Touch AI.

Tích hợp AI Doubao và thanh toán không dùng tiền mặt

Điểm khác biệt của HMD Touch AI so với các mẫu điện thoại phổ thông thông thường là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao của ByteDance. Tính năng này cho phép máy thực hiện các tác vụ thông minh như dịch thuật hai chiều Trung - Anh và tạo hình ảnh từ văn bản.

Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ dịch vụ Alipay giúp người dùng thực hiện giao dịch thanh toán di động thuận tiện. Các thông số kỹ thuật chi tiết khác của máy hiện chưa được nhà sản xuất công bố đầy đủ.

Bảng thông số kỹ thuật cơ bản HMD Touch AI