HMD Touch AI tái hiện thiết kế Nokia Lumia hoài niệm kết hợp AI với giá 1,8 triệu đồng HMD vừa trình làng mẫu điện thoại phổ thông HMD Touch AI mang phong cách Fabula của Nokia Lumia, tích hợp mô hình AI Doubao và cổng USB-C với giá 469 Nhân dân tệ.

HMD Touch AI là mẫu điện thoại phổ thông mới vừa được ra mắt, sở hữu sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Fabula kinh điển từng làm nên tên tuổi của dòng Nokia Lumia và các tính năng trí tuệ nhân tạo hiện đại. Sản phẩm được mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá 469 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,8 triệu đồng).

Thiết kế Fabula hoài niệm mang phong cách Nokia Lumia

HMD Touch AI gây chú ý khi tái hiện lại những đường nét thiết kế quen thuộc của các dòng máy Lumia huyền thoại. Thiết bị kế thừa trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế Fabula với các góc bo tròn mềm mại kết hợp cùng phần viền vuông vức cứng cáp, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn.

Mặt lưng thiết bị nổi bật với cụm camera hình tròn và tông màu xanh cyan đặc trưng năng động. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng cá nhân hóa thiết bị theo sở thích nhờ các tùy chọn ốp lưng linh hoạt với các màu sắc như vàng, xanh dương hoặc trắng.

Cấu hình phần cứng và tích hợp trí tuệ nhân tạo Doubao

Dù là một chiếc điện thoại phổ thông giá rẻ, HMD Touch AI vẫn được trang bị màn hình cảm ứng rộng 3.2 inch, cho phép thao tác vuốt chạm thuận tiện. Cả camera trước và camera sau của máy đều sở hữu độ phân giải 2MP, đáp ứng vừa đủ nhu cầu ghi hình cơ bản hàng ngày.

Điểm khác biệt lớn nhất trên sản phẩm là việc tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo Doubao do ByteDance phát triển. Nhờ công nghệ AI này, thiết bị có khả năng thực hiện các tác vụ thông minh như dịch thuật song ngữ Trung - Anh trực tiếp và khởi tạo hình ảnh từ văn bản một cách nhanh chóng.

Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 1.950 mAh, chuẩn kết nối đã được nâng cấp lên cổng sạc USB Type-C hiện đại thay vì cổng micro-USB truyền thống.

Khả năng kết nối linh hoạt và các tiện ích mở rộng

Về mặt kết nối, HMD Touch AI hỗ trợ 2 SIM 4G, mạng Wi-Fi và tính năng phát trạm phát Wi-Fi (hotspot) để chia sẻ kết nối internet cho các thiết bị khác. Ngoài ra, máy còn tích hợp sẵn ví điện tử Alipay, hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán không tiền mặt tiện lợi.

Ở cạnh trên của máy, nhà sản xuất trang bị một nút bấm vật lý đa năng. Người dùng có thể thiết lập phím bấm này để kích hoạt nhanh cuộc gọi khẩn cấp SOS trong các trường hợp cần thiết.