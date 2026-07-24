HNK Rijeka chiếm ưu thế, Derry City thất thế ở vòng loại châu Âu HNK Rijeka thắng Derry City 1-0 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac nhờ bàn thắng của Fruk ở phút 52, qua đó tạo lợi thế còn đội khách chịu bất lợi sau trận đấu.

HNK Rijeka 1 - 0 Derry City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu HNK Rijeka tiếp đón Derry City.

7' A. Orec nhận thẻ vàng ở phút 7 Phút 7, A. Orec của HNK Rijeka nhận thẻ vàng. Đây là tấm thẻ đầu tiên của trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' T. Fruk đưa HNK Rijeka vượt lên Phút 52, T. Fruk lập công sau đường kiến tạo của B. Pavic, đưa HNK Rijeka mở tỷ số 1-0. Đội chủ nhà đã có lợi thế quan trọng.

60' D. Adu Adjei nhận thẻ vàng Phút 60, D. Adu Adjei của HNK Rijeka nhận thẻ vàng. Đang dẫn 1-0, HNK Rijeka cần thận trọng hơn khi đã có thêm một cầu thủ bị cảnh cáo.

62' Derry City thay người ở phút 62 Phút 62', Derry City đưa J. Clarke vào sân thay L. Boyce. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự để làm mới lực lượng trong phần còn lại của trận đấu.

62' Derry City điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Derry City thay người: A. O'Reilly vào sân, thế chỗ N. Twisk. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Derry City trong hiệp hai.

62' Derry City điều chỉnh nhân sự Phút 62, C. Dummigan vào sân thay J. Stott bên phía Derry City. Đội khách có thêm một sự điều chỉnh trong thế trận đang diễn ra.

69' HNK Rijeka thay người ở phút 69 Phút 69, HNK Rijeka điều chỉnh nhân sự khi A. Juric vào sân thay D. Adu Adjei.

75' Derry City thay người ở phút 75 Phút 75, Derry City đưa C. Barr vào sân thay B. Lyons-Foster. Trong bối cảnh HNK Rijeka đang dẫn 1-0, sự thay đổi này mang đến thêm phương án cho Derry City ở chặng cuối.

79' G. Rukavina vào sân ở phút 79 Phút 79', HNK Rijeka thay người: G. Rukavina vào sân thay A. Gojak. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý ở giai đoạn cuối trận.

80' Derry City thay người ở phút 80 Phút 80, Derry City đưa D. Burns vào sân thay J. Olayinka. Trong thế đang bị HNK Rijeka dẫn 1-0, đội khách có thêm một điều chỉnh để tìm kiếm sự khởi sắc.

90+1' Rijeka thay người ở phút bù giờ Phút 90+1', HNK Rijeka đưa J. Lasickas vào sân thay T. Fruk. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối khi HNK Rijeka đang dẫn 1-0.

KT Kết thúc: HNK Rijeka 1-0 Derry City Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:38 24/07/2026

HNK Rijeka sẽ đối đầu Derry City lúc 01:45 ngày 24/07/2026 tại Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cặp đấu có dữ liệu đối đầu gần nhất nghiêng về HNK Rijeka, khi đội bóng này giành chiến thắng trong lần chạm trán duy nhất được ghi nhận.

Lợi thế đối đầu thuộc về HNK Rijeka

HNK Rijeka thắng 1, hòa 0 và Derry City thắng 0 trong lần đối đầu gần nhất. Con số này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ nhà, đồng thời cho thấy Derry City chưa có kết quả tích cực khi gặp đối thủ này trong dữ liệu hiện có.

Tuy nhiên, mẫu đối đầu chỉ gồm 1 trận nên chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về sự áp đảo lâu dài giữa hai đội. Vì vậy, ý nghĩa chính của thống kê này nằm ở việc HNK Rijeka bước vào trận đấu với kết quả đối đầu thuận lợi, còn Derry City cần tìm cách thay đổi xu hướng đó.

Bối cảnh sân đấu và cách tiếp cận trận đấu

Trận đấu diễn ra tại Stadion HNK Rijeka Dean Šćulac, nơi HNK Rijeka được xác định là đội chủ nhà. Yếu tố sân bãi có thể trở thành một phần trong cách hai đội nhập cuộc, đặc biệt khi HNK Rijeka đang sở hữu lợi thế đối đầu duy nhất được ghi nhận.

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm phong độ gần đây, vị trí tại giải, đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của hai bên. Do đó, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng, lựa chọn cách phòng ngự hoặc sử dụng một hệ thống chiến thuật cụ thể.

Điểm then chốt trước giờ bóng lăn

HNK Rijeka có thể tận dụng sự tự tin từ chiến thắng trước Derry City trong lần gặp gần nhất, nhưng đội chủ nhà vẫn cần biến lợi thế đó thành màn trình diễn thực tế trên sân. Việc duy trì sự chủ động và hạn chế những tình huống để đối thủ tạo ra bước ngoặt sẽ là yêu cầu quan trọng trong một trận đấu mà dữ liệu hiện có chưa cho thấy chênh lệch toàn diện giữa hai bên.

Ở chiều ngược lại, Derry City phải phản ứng tích cực trước bất lợi đối đầu. Một màn nhập cuộc thận trọng, tổ chức chặt chẽ và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có ý nghĩa lớn, bởi đội khách không thể dựa vào kết quả quá khứ để tạo lợi thế cho mình.

Nhận định trận đấu

HNK Rijeka bước vào cuộc đối đầu với lợi thế sân nhà và thành tích thắng trong lần gặp gần nhất. Dù vậy, dữ liệu chưa cung cấp đủ thông tin để đánh giá phong độ, lực lượng hoặc ưu thế chiến thuật của hai đội. Vì thế, cán cân ban đầu nghiêng về HNK Rijeka ở khía cạnh đối đầu, còn diễn biến thực tế sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức trận đấu và xử lý các thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất HNK Rijeka · 1 thắng 0 hòa Derry City · 0 thắng HNK Rijeka 1 - 0 Derry City HR

HNK Rijeka 5 trận gần nhất T T T T T Derry City 5 trận gần nhất B T B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới