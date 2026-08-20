HNK Rijeka gục ngã, FC Midtjylland thắng vòng loại trực tiếp FC Midtjylland đánh bại HNK Rijeka 2-0 tại MCH Arena, Herning ở vòng loại trực tiếp UEFA Europa Conference League, với các bàn thắng của Gue-Sung và Johannesen.

FC Midtjylland 2 - 0 HNK Rijeka Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Midtjylland tiếp đón HNK Rijeka.

20' Cho Gue-Sung mở tỷ số cho FC Midtjylland Phút 20, từ đường kiến tạo của Franculino , Cho Gue-Sung dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho FC Midtjylland. Bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà tạo lợi thế lớn trên sân MCH Arena trong cuộc đối đầu với HNK Rijeka.

36' I. Cubelic nhận thẻ vàng ở phút 36 Phút 36, I. Cubelic bên phía HNK Rijeka phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị FC Midtjylland dẫn trước 1-0, tấm thẻ phạt này khiến đội khách càng gặp thêm nhiều khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FC Midtjylland điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Phút 46, ngay khi hiệp hai bắt đầu, FC Midtjylland đã quyết định thực hiện sự thay đổi người khi S. Johannesen được tung vào sân thay cho V. Byskov. Sự điều chỉnh sớm này hướng tới việc làm mới đội hình và duy trì thế trận chủ động cho đội chủ sân MCH Arena.

46' FC Midtjylland tung Iheanacho vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', FC Midtjylland quyết định có sự thay đổi người trên hàng công khi S. Iheanacho được tung vào sân thay cho Franculino . Với lợi thế dẫn trước 1-0 từ hiệp một, đội chủ nhà kỳ vọng sự xuất hiện của Iheanacho sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các đợt lên bóng.

49' S. Johannesen nhân đôi cách biệt cho FC Midtjylland Ngay đầu hiệp hai ở phút 49, S. Johannesen ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho FC Midtjylland từ đường kiến tạo của S. Iheanacho. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp đội chủ nhà củng cố lợi thế rất lớn tại MCH Arena.

50' T. Fruk dính thẻ vàng sau bàn thua của HNK Rijeka Phút 50, cầu thủ T. Fruk bên phía HNK Rijeka đã phải nhận một tấm thẻ vàng từ trọng tài. Ngay sau khi để FC Midtjylland nhân đôi cách biệt lên 2-0, các cầu thủ đội khách bắt đầu tỏ ra nôn nóng và liên tiếp phải nhận thẻ phạt.

59' FC Midtjylland làm mới đội hình khi đang dẫn 2-0 Phút 59, FC Midtjylland có sự thay đổi người khi K. Watjen được tung vào sân thay thế cho D. Castillo . Đội chủ nhà bắt đầu đưa ra những điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang nắm lợi thế dẫn trước 2-0.

60' S. Johannesen nhận thẻ vàng ở phút 60 Ở phút 60, trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo S. Johannesen bên phía FC Midtjylland . Đây là chiếc thẻ vàng đầu tiên của đội chủ nhà ở trận này, dù họ vẫn đang nắm lợi thế an toàn với tỷ số 2-0.

67' HNK Rijeka điều chỉnh nhân sự: J. Puljic vào sân Phút 67, HNK Rijeka quyết định thực hiện sự thay đổi người khi J. Puljic được tung vào sân thay thế cho T. Dantas . Trong thế bị FC Midtjylland dẫn 2-0, đội khách buộc phải làm mới nhân sự với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ.

74' Cho Gue-Sung rời sân, F. Etim vào làm mới hàng công FC Midtjylland Phút 74, FC Midtjylland thực hiện sự thay đổi người trên hàng công khi F. Etim vào sân thế chỗ Cho Gue-Sung . Đang nắm lợi thế dẫn 2-0, đội chủ nhà chủ động làm mới lực lượng nhằm duy trì sự chủ động trong những phút còn lại.

74' HNK Rijeka làm mới nhân sự ở phút 74 Phút 74, ban huấn luyện HNK Rijeka quyết định đưa Y. Kabadayi vào sân thay thế N. Jankovic . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay đổi cục diện khi đang bị FC Midtjylland dẫn trước 2-0 trên sân MCH Arena.

74' HNK Rijeka làm mới tuyến giữa với A. Gojak Phút 74, HNK Rijeka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Gojak được tung vào sân để thay thế I. Cubelic . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trong lối chơi khi đang bị FC Midtjylland dẫn trước 2-0.

87' HNK Rijeka tung J. Lasickas vào sân thay T. Fruk Phút 87, HNK Rijeka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Lasickas vào sân thế chỗ cho T. Fruk . Khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều và đang bị FC Midtjylland dẫn 2-0, đại diện Croatia nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm điểm sáng ở những phút cuối.

87' HNK Rijeka tung A. Juric vào sân ở phút 87 Phút 87, HNK Rijeka thực hiện sự thay đổi nhân sự khi A. Juric được tung vào sân thế chỗ D. Adu Adjei . Trong bối cảnh đang bị FC Midtjylland dẫn 2-0, đội khách nỗ lực tìm kiếm làn gió mới trên hàng công ở những phút cuối trận.

89' Thẻ vàng muộn cho A. Barco bên phía HNK Rijeka Phút 89, A. Barco bên phía HNK Rijeka phải nhận một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đang bị FC Midtjylland dẫn trước 2-0, tấm thẻ phạt ở cận kề phút thi đấu chính thức cuối cùng càng làm tăng thêm sự bế tắc cho đội khách.

89' A. Gabriel vào sân phút cuối Phút 89', FC Midtjylland đưa A. Gabriel vào sân thay D. Osorio . Sự điều chỉnh diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn trước HNK Rijeka.

KT Kết thúc: FC Midtjylland 2-0 HNK Rijeka Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 01:53 21/08/2026

FC Midtjylland gặp HNK Rijeka lúc 00:00 ngày 21/08/2026 tại MCH Arena trong trận đấu loại trực tiếp UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc so tài mà đội thắng đi tiếp, còn đội thua bị loại, khiến từng thời điểm mất tập trung đều có thể tạo ra khác biệt lớn.

FC Midtjylland bước vào trận với 2 chiến thắng liên tiếp. HNK Rijeka cũng mang theo trạng thái tích cực hơn về số trận, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 lần ra sân gần nhất. Cả hai vì vậy đều có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin.

Phong độ tạo tiền đề cho thế trận thận trọng

Chuỗi 2 trận thắng của FC Midtjylland cho thấy đội chủ nhà đang duy trì kết quả thuận lợi trước khi trở về MCH Arena. Lợi thế sân bãi có thể giúp họ chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ, nhưng tính chất loại trực tiếp cũng đòi hỏi sự cân bằng giữa ý định tấn công và yêu cầu bảo toàn cấu trúc phòng ngự.

Ở phía bên kia, HNK Rijeka chưa thua trong 4 trận gần nhất. Ba chiến thắng cùng một trận hòa tạo ra nền tảng tâm lý đáng kể cho đội khách, đặc biệt khi họ cần đối diện áp lực từ sân MCH Arena. Khả năng giữ bình tĩnh trong các pha chuyển trạng thái sẽ là yếu tố quan trọng với Rijeka.

Cuộc đấu của sự kiên nhẫn và những khoảnh khắc quyết định

Không có dữ liệu về lực lượng hoặc đội hình dự kiến, vì vậy diễn biến chiến thuật nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý các tình huống trên sân. FC Midtjylland có thể tìm cách đẩy cao nhịp độ khi có điều kiện, trong khi HNK Rijeka cần duy trì cự ly đội hình để hạn chế khoảng trống.

Ở một trận đấu không có chỗ cho sai lầm, các pha bóng cố định, khả năng thu hồi bóng và lựa chọn xử lý ở khu vực cuối sân có thể mang ý nghĩa lớn. Đội tận dụng tốt hơn những thời điểm đối thủ mất tổ chức sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Nhìn chung, đây là màn đối đầu giữa hai đội đều đang có kết quả gần đây tích cực. FC Midtjylland sở hữu lợi thế thi đấu tại MCH Arena, còn HNK Rijeka đem tới chuỗi 4 trận bất bại. Trận đấu hứa hẹn được định hình bởi sự chặt chẽ, kỷ luật và bản lĩnh ở các thời khắc then chốt.

FC Midtjylland 5 trận gần nhất H T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới HNK Rijeka 5 trận gần nhất B H T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới