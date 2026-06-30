Hồ điều hòa Thụy Phương 2: Dự án 717 tỷ đồng chống ngập khẩn cấp cho Hà Nội Với dung tích 0,5 triệu m3, hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc được kỳ vọng xóa sổ các điểm đen úng ngập trên trục Tây Thăng Long và hỗ trợ thoát nước sông Nhuệ.

Dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại khu vực phía Tây Bắc thành phố. Đây là công trình trọng điểm được UBND TP. Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng khẩn cấp vào cuối năm 2025, khẳng định tính cấp bách của hạ tầng thoát nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc được UBND TP. Hà Nội ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp vào ngày 7/12/2025.

Quy hoạch và vị trí chiến lược của hồ Thụy Phương 2

Công trình được xây dựng trên địa bàn phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội, sở hữu vị trí đắc địa khi tiếp giáp trực tiếp với trục đường Tây Thăng Long và Học viện Cảnh sát nhân dân. Với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, dự án không chỉ đóng vai trò hạ tầng kỹ thuật mà còn là điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

Công trình được xây dựng tại phường Đông Ngạc, tiếp giáp trục Tây Thăng Long với tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng.

Mục tiêu cốt lõi của dự án là hình thành một hồ điều hòa có tổng dung tích khoảng 0,5 triệu m3. Trong đó, dung tích dành riêng cho việc điều tiết nước đạt khoảng 0,4 triệu m3. Khi đi vào vận hành, hồ sẽ tạo ra một trục tiêu thoát nước thứ cấp quan trọng, giúp việc dẫn nước ra sông Nhuệ trở nên chủ động và linh hoạt hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cống rãnh hiện hữu.

Thông số kỹ thuật và khả năng điều tiết úng ngập

Về mặt kỹ thuật, hồ điều hòa Thụy Phương 2 được thiết kế với các thông số khắt khe để đảm bảo khả năng trữ nước tối đa. Các hạng mục trọng tâm bao gồm việc thi công hệ thống kè bao quanh hồ với tổng chiều dài 1.952m. Khối lượng đất đào lòng hồ ước tính lên đến 730.000 m3 để đạt được cao độ và dung tích thiết kế.

Mục tiêu của Dự án là hình thành hồ điều hòa có dung tích khoảng 0,5 triệu m3.

Bên cạnh chức năng thoát nước, dự án còn chú trọng đến việc cải thiện môi trường đô thị. Hệ thống hạ tầng đi kèm bao gồm khóa đỉnh kè, mái kè, lan can bảo vệ, đường dạo quanh hồ và hệ thống chiếu sáng đồng bộ. Điều này giúp dự án chuyển đổi từ một công trình hạ tầng thuần túy sang một không gian sinh thái cho cộng đồng dân cư khu vực Bắc Từ Liêm.

Tiến độ thi công và mục tiêu về đích

Tính đến thời điểm hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính trước ngày 30/4/2026 để kịp thời phục vụ công tác phòng chống ngập úng trong mùa mưa năm tới. Các phần việc hoàn thiện cảnh quan dự kiến sẽ kết thúc muộn nhất vào ngày 31/5/2026.

Các phần việc trọng tâm gồm thi công kè bao quanh hồ dài 1.952 m và đào lòng hồ với khối lượng khoảng 730.000 m3 đất.

Việc hoàn thành hồ Thụy Phương 2 được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập lụt tại các "điểm nóng" như khu vực chợ Liên Mạc và tuyến đường trục Tây Thăng Long. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể của TP. Hà Nội nhằm nâng cao năng lực thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan, đồng thời chỉnh trang diện mạo đô thị theo hướng bền vững.

Hồ điều hòa Thụy Phương 2 không chỉ nâng cao năng lực tiêu thoát nước mà còn tạo thêm không gian sinh thái cho khu vực.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể được điều chỉnh theo các quyết định quy hoạch mới nhất của cơ quan chức năng. Người dân và các nhà đầu tư khu vực lân cận cần theo dõi thông báo chính thức từ UBND TP. Hà Nội để cập nhật tiến độ chính xác nhất.