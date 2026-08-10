Hộ liền kề vắng mặt khi đo đạc, có làm được Giấy chứng nhận?

Gia đình bà Nguyễn Trần Nhã (Huế) sử dụng ổn định một thửa đất tại địa phương gần 30 năm, không có tranh chấp. Đến nay gia đình mới làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vừa qua, bà Nhã đã nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ địa chính đã về tiến hành đo đạc thực tế thửa đất. Thửa đất của bà giáp ranh với hai hộ gia đình khác, một hộ đã có mặt, phối hợp chứng kiến việc đo đạc và ký xác nhận giáp ranh đầy đủ, hộ còn lại đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện chủ hộ đi làm ăn xa, trên đất chỉ có nhà thờ, không có người thường trú nên không có ai đứng ra ký xác nhận giáp ranh.

Do không có chữ ký xác nhận của hộ giáp ranh này nên cán bộ địa chính đã tạm hoãn việc hoàn tất đo đạc và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nhã.

Trong khi đó, gia đình bà sử dụng đất ổn định, lâu dài, không có tranh chấp với các hộ xung quanh, kể cả hộ đang vắng mặt.

Bà Nhã hỏi, trường hợp hộ liền kề vắng mặt, không thể ký xác nhận giáp ranh thì gia đình bà cần thực hiện những thủ tục gì để tiếp tục làm Giấy chứng nhận?

Cơ quan địa phương có thể căn cứ vào biên bản xác nhận thực địa, ý kiến của các hộ liền kề khác hoặc xác nhận của chính quyền địa phương để thay thế chữ ký của hộ vắng mặt hay không?

Có quy định nào hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp tương tự để người dân có thể hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT ngày 26/11/2024 quy định về lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất trong trường hợp người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc người sử dụng đất liền kề có mặt nhưng không tham gia xác định ranh giới và ranh giới không có tranh chấp như sau:

"c) Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc hoặc người sử dụng đất liền kề có mặt nhưng không tham gia xác định ranh giới và ranh giới không có tranh chấp thì việc xác định ranh giới và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc thực hiện và ký xác nhận; đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo, công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và nhà văn hoá thôn (làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, tổ dân phố và điểm dân cư tương tự) nơi có đất. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, niêm yết mà người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không có mặt để ký xác nhận hoặc sau 10 ngày kể từ ngày người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản về các trường hợp này và ghi rõ "vắng mặt" hoặc lý do cụ thể việc người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất; ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất đã lập để đo đạc chi tiết;".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để bà được biết liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.