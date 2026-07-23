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    Hồ sơ, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

    23/07/2026 07:01

    Ông Thanh Bình (Đà Nẵng) đã có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và đủ các tiêu chuẩn khác để xét cấp thẻ hướng dẫn viên nhưng chưa có chứng chỉ ngoại ngữ (B2 hoặc tương đương) đúng thời hạn do vấn đề phía bên đơn vị cung cấp chứng chỉ.

    Theo Luật Du lịch, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa không quy định yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.

    Ông Bình hỏi, ông có đủ điều kiện để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa với chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế không?

    Về vấn đề này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

    Tại khoản 1 Điều 59 Luật Du lịch quy định điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

    "a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

    b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

    c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

    d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa".

    Điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Du lịch quy định hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

    "c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc Điều 59 của Luật này;".

    Như vậy, trường hợp ông Bình muốn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, ông cần có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

    Hiện nay, chưa có quy định sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế thay cho chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa trong hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.


    Theo baochinhphu.vn
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