Hồ sơ dự thầu hết hiệu lực, xử lý thế nào?

Chủ đầu tư mời thầu gói thầu xây lắp tại thời điểm năm 2021 và chọn được đơn vị trúng thầu, tuy nhiên, hai bên chưa ký hợp đồng và khởi công xây dựng. Đến năm 2024, dự án được triển khai trở lại nhưng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu đã hết.

Ông Bùi Trung Khánh (Đà Nẵng) hỏi, trường hợp này chủ đầu tư nên điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đấu thầu lại để chọn nhà thầu mới, hay thương thảo với nhà thầu đã trúng thầu trước đó để gia hạn hiệu lực? Nếu tiến hành thương thảo thì có được thương thảo lại đơn giá, khối lượng và giá trị hợp đồng để tiến hành các thủ tục ký kết hợp đồng hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Gói thầu của đơn vị ông thực hiện mời thầu tại thời điểm năm 2021. Theo đó, gói thầu này áp dụng theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Điều 64 Luật Đấu thầu năm 2013, điều kiện ký kết hợp đồng là:

- Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực;

- Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

- Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.

Đối với vấn đề nêu trong câu hỏi của ông Khánh, do đến thời điểm hiện tại, hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn đã hết hiệu lực nên đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu, theo đó chủ đầu tư chịu trách nhiệm xem xét, xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu năm 2013.

Trong mọi trường hợp, tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Việc ký kết hợp đồng phải bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 64 và Điều 67 Luật Đấu thầu năm 2013.

Chinhphu.vn