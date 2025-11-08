Tin mới

    Hồ sơ hưởng lương hưu cho người bảo lưu thời gian đóng BHXH

    11/08/2025 18:52

    Ông Trần Hồng Minh (TPHCM) nghỉ việc theo diện bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ hưu. Ông hỏi, đến khi đủ điều kiện thì ông cần phải làm thủ tục gì để được hưởng chế độ? Những thủ tục này cần nộp ở đâu?

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

    Tại khoản 2 Điều 77 Luật BHXH năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 quy định:

    "Hồ sơ đề nghị hưởng lương hưu đối với người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

    a) Sổ bảo hiểm xã hội;

    b) Văn bản đề nghị của người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc".

    Tại khoản 1 Điều 79 Luật BHXH năm 2024 quy định: "Trong thời hạn 20 ngày trước thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nộp hồ sơ quy định tại Điều 77 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội".

    Trường hợp ông đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 64, Điều 65 Luật BHXH năm 2024 thì nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được xem xét giải quyết.

    Chinhphu.vn


    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ho-so-huong-luong-huu-cho-nguoi-bao-luu-thoi-gian-dong-bhxh-102250811103547373.htm
    Đọc tiếp

          Chính sách
