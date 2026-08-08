Hồ sơ mật World Cup 2026: Lộ diện âm mưu đánh bom Lionel Messi và sự cố an ninh khó lường Tài liệu cảnh sát bị rò rỉ hé lộ nguy cơ an ninh khủng khiếp tại World Cup 2026, từ âm mưu khủng bố nhắm vào Messi đến đe dọa tính mạng Ronaldo và trọng tài.

Một hồ sơ cảnh sát vừa bị rò rỉ từ nguồn Informacion.es đã hé lộ quy mô nguy hiểm chưa từng có về các mối đe dọa an ninh tại World Cup 2026. Đằng sau sự cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là những âm mưu khủng bố, các hành vi quấy rối siêu sao và làn sóng thù ghét biến giải đấu thành một trong những sự kiện thể thao căng thẳng nhất lịch sử.

Những âm mưu tấn công nhắm trực tiếp vào Lionel Messi

Theo tài liệu cảnh sát, siêu sao Lionel Messi là mục tiêu hàng đầu của ít nhất hai âm mưu tấn công nghiêm trọng. Trước trận đấu giữa Argentina và Jordan, một đối tượng đã gọi điện đến sân bay Dallas, đe dọa phối hợp cùng hai đồng phạm tấn công sân vận động bằng súng trường AR-15 và bom tự chế với mục tiêu tuyên bố là sát hại siêu sao người Argentina.

Messi là đối tượng của nhiều mối đe doạ kinh hoàng. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Không dừng lại ở đó, trong cuộc đối đầu giữa Argentina và Ai Cập, một lời đe dọa nghiêm trọng khác xuất hiện trên mạng xã hội X với nội dung đe dọa mang 4 quả bom vào sân vận động Atlanta để tấn công Messi. Cùng thời điểm, cuộc gọi ẩn danh báo tin có 3 quả bom được gài trong các thùng rác quanh khán đài, buộc lực lượng an ninh phải kích hoạt chiến dịch rà soát quy mô lớn cùng sự tham gia của chuyên gia gỡ bom và chó nghiệp vụ.

Cristiano Ronaldo bị bám đuôi và quấy rối an ninh

Bên cạnh Messi, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng rơi vào tình trạng báo động đỏ. Nhân viên an ninh FIFA từng phải phát cảnh báo khẩn khi phát hiện một đối tượng khả nghi cố gắng thu thập thông tin chi tiết về địa điểm lưu trú của anh. Đáng chú ý, một cổ động viên quá khích thậm chí đã đột nhập thành công vào khách sạn và tìm cách lẻn vào thang máy cùng Ronaldo trước khi bị lực lượng chức năng khống chế.

Trọng tài và cầu thủ đối mặt với bạo lực mạng lẫn đe dọa tính mạng

Áp lực nặng nề không chỉ đè lên các ngôi sao thi đấu mà còn nhắm vào tổ trọng tài. Trọng tài chính Francois Letexier đã nhận tới hơn 6.000 tin nhắn đe dọa qua ứng dụng WhatsApp sau các quyết định gây tranh cãi ở trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Trong khi đó, trọng tài VAR Willy Delajod cũng liên tục nhận những lời dọa giết từ phía các cổ động viên quá khích.

Làn sóng kích động còn biến thành những hành vi phân biệt chủng tộc gay gắt. Tiền đạo Kylian Mbappe trở thành nạn nhân của những đợt tấn công bẩn thiểu từ nhóm cổ động viên Paraguay, nơi một hình nhân của chân sút này bị đốt cháy sau trận thua trước tuyển Pháp. Thậm chí, một thượng nghị sĩ Paraguay cũng tham gia vào việc buông lời xúc phạm sao trẻ Real Madrid.

Đối với những cầu thủ mắc sai lầm chuyên môn, mối đe dọa tính mạng trở thành nỗi ám ảnh hiện hữu. Tiền đạo Alexander Sorloth và vợ nhận hàng loạt lời dọa giết chỉ vì không chuyền bóng cho Erling Haaland trong trận tứ kết gặp tuyển Anh. Tại Colombia, cầu thủ Jaminton Campaz thậm chí không dám trở về quê nhà sau khi sút hỏng quả phạt đền do lo sợ kịch bản bi kịch từng xảy ra với cố danh thủ Andres Escobar tại World Cup 1994.