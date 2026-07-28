Hồ sơ thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương: Quy hoạch mô hình đô thị đa trung tâm Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương với quy mô 6.231 km2, phát triển theo mô hình đa trung tâm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP chính thức thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là bước tiến quan trọng sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương, đưa địa phương này tiến gần hơn đến mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.

Chính phủ thông qua hồ sơ trình Quốc hội

Theo Nghị quyết số 202/NQ-CP ngày 27/7/2026, Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án trên cơ sở đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24/7/2026. Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được ủy quyền thay mặt Chính phủ ký các văn bản trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu. Trước đó, vào ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đồng ý chủ trương thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu.

Một góc của tỉnh Quảng Ninh. Nguồn ảnh: Báo Quảng Ninh

Quy mô địa giới và tổ chức hành chính

Đề án quy hoạch TP. Quảng Ninh sở hữu diện tích tự nhiên hơn 6.231 km² cùng quy mô dân số đạt trên 1,5 triệu người. Đô thị này nắm giữ đường bờ biển dài khoảng 250 km cùng hơn 2.000 hòn đảo, tạo lợi thế lớn về kinh tế biển, du lịch và giao thương quốc tế.

Về mặt tổ chức đơn vị hành chính, Quảng Ninh hiện gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu). Đến tháng 7/2026, địa phương đã hoàn thành tiêu chí công nhận đô thị loại I, đáp ứng điều kiện pháp lý cần thiết để chuyển sang mô hình thành phố trực thuộc Trung ương.

Định hướng quy hoạch không gian đô thị đa trung tâm

Theo định hướng quy hoạch, TP. Quảng Ninh sẽ được xây dựng thành đô thị xanh, thông minh và hiện đại, tích hợp không gian đô thị, biển đảo và di sản văn hóa. Mô hình phát triển được chuyển đổi từ phân tán sang cấu trúc đa trung tâm với ba vùng động lực chính:

Khu vực Hạ Long - Cẩm Phả - Vân Đồn: Giữ vai trò trung tâm hành chính, du lịch và kinh tế biển.

Giữ vai trò trung tâm hành chính, du lịch và kinh tế biển. Khu vực Uông Bí - Đông Triều - Quảng Yên: Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và đô thị mới.

Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics và đô thị mới. Khu vực Móng Cái - Hải Hà: Định vị là trung tâm kinh tế cửa khẩu và giao thương quốc tế.

Bên cạnh đó, chiến lược phát triển của thành phố chú trọng lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng cốt lõi, kết hợp mở rộng kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Mở rộng hệ thống đô thị trực thuộc Trung ương

Sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào tháng 4/2026, Việt Nam hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM và Cần Thơ. Việc hoàn thiện pháp lý để thành lập TP. Quảng Ninh sẽ nâng tổng số lên 8 thành phố, tạo động lực phát triển mới cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc.