Hồ Tấn Tài cập bến Ninh Bình: Bản hợp đồng 3 năm và tham vọng vô địch V.League Sau khi rời Becamex TP.HCM, hậu vệ Hồ Tấn Tài chuẩn bị gia nhập Ninh Bình với bản hợp đồng dài hạn, trở thành hạt nhân trong kế hoạch của tân HLV Chu Đình Nghiêm.

Thị trường chuyển nhượng V.League tiếp tục rung chuyển với thông tin hậu vệ Hồ Tấn Tài đã đạt được thỏa thuận gia nhập Ninh Bình. Sau khi chính thức khép lại hành trình tại Becamex TP.HCM vào cuối mùa giải 2025/26, tuyển thủ gốc Bình Định đã chọn đất cố đô làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Theo các nguồn tin uy tín, bản hợp đồng giữa Hồ Tấn Tài và Ninh Bình sẽ có thời hạn kéo dài 3 mùa giải, bắt đầu từ chiến dịch 2026/27. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của cả cầu thủ lẫn đội bóng trong bối cảnh Ninh Bình đang thực hiện cuộc cải tổ lực lượng sâu rộng.

Hồ Tấn Tài sắp chuyển tới Ninh Bình. Ảnh: Facebook nhân vật

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của HLV Chu Đình Nghiêm

Sự hiện diện của Hồ Tấn Tài tại Ninh Bình không chỉ đơn thuần là bổ sung một cái tên đẳng cấp vào đội hình. Dưới triều đại của tân HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng cố đô đang hướng tới một lối chơi hiện đại, ưu tiên khả năng kiểm soát và triển khai bóng từ tuyến dưới. Tấn Tài, với kỹ năng tạt bóng sắc sảo và tư duy chiến thuật nhạy bén, chính là mẫu hậu vệ biên mà chiến lược gia này khao khát.

Kinh nghiệm trận mạc dày dạn của cựu thủ quân Công an Hà Nội được kỳ vọng sẽ giúp hàng thủ Ninh Bình trở nên vững chãi hơn. Quan trọng hơn, khả năng hỗ trợ tấn công của anh sẽ mở ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương, giúp HLV Chu Đình Nghiêm có thêm những quân bài tối ưu để vận hành sơ đồ chiến thuật linh hoạt cho mùa giải mới.

Khát khao tái hiện vinh quang V.League

Đối với cá nhân Hồ Tấn Tài, động lực chuyển đến Ninh Bình xuất phát từ tham vọng chinh phục những danh hiệu mới. Sau khi cùng Công an Hà Nội nâng cao chiếc cúp vô địch V.League vào năm 2023, hậu vệ đất Võ vẫn luôn duy trì khao khát được một lần nữa chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất của bóng đá nội. Anh tin rằng, dưới sự dẫn dắt của một HLV tài năng như ông Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình hoàn toàn đủ sức đua tranh ngôi vương.

Đáng chú ý, Ninh Bình đang trải qua một cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ khi vừa nói lời chia tay với hàng loạt ngoại binh. Việc tập trung chiêu mộ những nội binh chất lượng cao như Tấn Tài cho thấy tham vọng xây dựng một bộ khung thuần nội lực, có tính gắn kết cao của ban lãnh đạo đội bóng.

Trước khi chính thức bắt đầu hành trình mới, Hồ Tấn Tài đã dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình tại Bình Định sau khi tham dự lễ cưới của người đồng đội thân thiết Vũ Văn Thanh tại Hà Nội. Theo kế hoạch, vào ngày 2/7 tới, hậu vệ này sẽ có mặt tại Ninh Bình để hội quân và ra mắt ban huấn luyện cùng các đồng đội mới, sẵn sàng cho quá trình chuẩn bị tiền mùa giải 2026/27.