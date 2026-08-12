Đời sống Hỗ trợ 55% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên Nhằm bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn diện và giảm áp lực tài chính y tế cho gia đình, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2026 - 2027 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

BHXH cơ sở Di Linh tuyên truyền chính sách BHYT đến học sinh trên địa bàn

Mức đóng ưu đãi, phương thức thanh toán linh hoạt

Theo đó, toàn bộ HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều thuộc nhóm đối tượng bắt buộc tham gia BHYT theo luật định. Quy định áp dụng rộng rãi, trừ các em đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác như: hộ nghèo, thân nhân quân nhân... hoặc du học sinh nước ngoài không nhận học bổng từ ngân sách nhà nước Việt Nam. Đáng chú ý, HSSV bắt buộc phải đăng ký tham gia BHYT trực tiếp tại nhà trường, không thực hiện đóng theo hình thức BHYT hộ gia đình.

Mức đóng BHYT của HSSV năm học 2026 - 2027 được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho người học, ngân sách nhà nước hỗ trợ 55% mức đóng (gồm 50% từ Trung ương và 5% từ nguồn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng), HSSV và phụ huynh chỉ cần đóng 45% còn lại.

Lâm Đồng hướng tới bao phủ 100% BHYT HSSV

Số tiền chi trả thực tế tương ứng với các kỳ hạn được xác định cụ thể như sau:

• Tham gia 3 tháng: Tổng mức đóng 341.550 đồng; Nhà nước hỗ trợ 187.853 đồng, HSSV chỉ đóng 153.697 đồng.

• Tham gia 6 tháng: Tổng mức đóng 683.100 đồng; Nhà nước hỗ trợ 375.705 đồng, HSSV chỉ đóng 307.395 đồng.

• Tham gia 12 tháng: Tổng mức đóng 1.366.200 đồng; Nhà nước hỗ trợ 751.410 đồng, HSSV chỉ đóng 614.790 đồng.

Đặc biệt, HSSV là người dân tộc thiểu số không sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định hiện hành của Trung ương và tỉnh.

Bên cạnh lựa chọn định kỳ 3, 6 hoặc 12 tháng, phụ huynh có thể đăng ký đóng linh hoạt từ 13 - 15 tháng đối với học sinh vào lớp 1, sinh viên năm thứ nhất, hoặc trường hợp thẻ BHYT hết hạn giữa năm. Giải pháp này giúp quá trình thụ hưởng chính sách BHYT được duy trì liên tục qua từng cấp học mà không phát sinh tình trạng gián đoạn quyền lợi. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu ngay đầu năm học và chuyển nộp kịp thời cho cơ quan BHXH.

BHXH cơ sở Quảng Khê đưa chính sách BHYT đến trường học.

Bảo đảm thông suốt quyền lợi khám, chữa bệnh học đường

Hướng dẫn của BHXH tỉnh quy định chi tiết thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng đối với từng nhóm đối tượng như: học sinh lớp 1, lớp 12, sinh viên năm đầu và năm cuối nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh liên tục. Riêng các trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc bị gián đoạn từ 90 ngày trở lên, thẻ sẽ có hiệu lực sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng đủ tiền theo quy định.

Khám sức khỏe cho học sinh tại trường học.

BHXH tỉnh sẽ tự động gia hạn giá trị thẻ trên hệ thống dữ liệu quản lý điện tử. Khi đi khám, chữa bệnh, HSSV không bắt buộc phải xuất trình thẻ BHYT giấy mà có thể sử dụng linh hoạt CCCD gắn chíp, hình ảnh thẻ BHYT tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc ứng dụng VssID - BHXH số. Cơ quan BHXH chỉ in và cấp thẻ giấy đối với trường hợp đặc thù không thể cài đặt các ứng dụng trên hoặc chưa có thẻ CCCD gắn chip.

Việc tham gia BHYT HSSV vừa là trách nhiệm pháp lý, vừa mang ý nghĩa nhân văn, thiết lập mạng lưới bảo vệ tài chính vững chắc cho gia đình trước những rủi ro sức khỏe bất ngờ. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan BHXH sẽ là động lực quan trọng đưa Lâm Đồng về đích với 100% HSSV được BHYT bao phủ toàn diện.

Ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng