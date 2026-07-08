Giáo dục - Đào tạo Hỗ trợ thúc đẩy xã hội học tập để mọi người dân đều có cơ hội tiếp thu tri thức An Giang thực hiện đề án mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, là mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng.

Học sinh tham quan trưng bày hình ảnh về hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh Vĩnh Long qua các thời kỳ. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” để tạo điều kiện cho người dân được học tập suốt đời, hướng tới xây dựng thế hệ công dân số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Kinh phí được lấy từ ngân sách nhà nước, huy động từ các nguồn tài trợ, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn tài chính hợp pháp khác, tỉnh chi cho công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục.

Cụ thể là tỉnh hỗ trợ thắp sáng đêm đối với các lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mức không vượt quá 200.000 đồng/lớp/tháng và không quá 9 tháng/năm; mua sổ sách theo dõi quá trình học tập đối với các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục 200.000 đồng/lớp/năm học; mua sách giáo khoa dùng chung nhưng không quá 500.000 đồng/lớp/kỳ học đối với các lớp xóa mù chữ và không quá 700.000 đồng/lớp/năm học đối với các lớp phổ cập giáo dục; hỗ trợ người tham gia hoạt động tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ 100.000 đồng/1 đối tượng đến lớp và hoàn thành kỳ học.

Tỉnh cũng hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Tỉnh chi tiền lương đối với giáo viên thuộc biên chế dạy lớp xóa mù chữ, chống tái mù chữ thuộc nhiệm vụ chuyên môn của cơ sở giáo dục đào tạo công lập; chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ, bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy.

Người viết chữ trên lá buông, phải dùng một loại bút đặc biệt được làm bằng gỗ, vừa tay cầm, một đầu có mũi nhọn bằng kim loại gọi là Đek-cha để “khắc” chữ lên lá buông. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngoài ra, tỉnh còn chi các nội dung khác có liên quan như hỗ trợ các trường hợp huy động tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ; phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hàng năm; công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030,” học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập hiệu quả trong nước; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của đề án…

Với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tri thức, tỉnh tạo cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho mọi đối tượng, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy hình thành các mô hình “Gia đình học tập,” “Dòng họ học tập,” “Công dân học tập”… là nền tảng để người dân thích ứng tốt với kỷ nguyên số.

Việc An Giang hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời là mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng thuận lợi với các vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội học tập suốt đời.