Hòa 1-1, Dinamo Tbilisi và US Mondorf-les-bains chưa phân định lợi thế Dinamo Tbilisi hòa US Mondorf-les-bains 1-1 tại Boris Paichadze Dinamo Arena ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa Conference League, khiến hai đội vẫn chưa phân định lợi thế sau trận đấu. Couturier ghi bàn cho đội khách ở phút 86, trước khi Ninua gỡ hòa cho Dinamo Tbilisi ở phút 111.

Dinamo Tbilisi 1 - 1 US Mondorf-les-bains Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Dinamo Tbilisi tiếp đón US Mondorf-les-bains.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dinamo Tbilisi thay người đầu hiệp hai Phút 46', Dinamo Tbilisi thực hiện điều chỉnh nhân sự: L. Kharabadze vào sân thay M. Vatsadze.

47' K. Estrada nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 47, K. Estrada của US Mondorf-les-bains nhận thẻ vàng. Tấm thẻ buộc đội khách phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

56' N. Kurdic nhận thẻ vàng Phút 56, N. Kurdic của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng. Dinamo Tbilisi sẽ cần thận trọng hơn trong những phút tiếp theo.

56' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 56 Phút 56', Dinamo Tbilisi đưa T. Kvaratskhelia vào sân thay K. Kakashvili. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một lựa chọn mới cho đội chủ nhà trong phần còn lại của trận đấu.

58' B. Osei nhận thẻ vàng Phút 58', B. Osei của Dinamo Tbilisi nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

65' US Mondorf-les-bains thay người Phút 65, M. Kirch vào sân thay A. Klica bên phía US Mondorf-les-bains. Đội khách làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

65' S. Lopes vào sân thay L. Tinelli Phút 65', S. Lopes vào sân thay L. Tinelli bên phía US Mondorf-les-bains. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 0-0.

65' A. Bah sút hỏng phạt đền Phút 65, A. Bah (Dinamo Tbilisi) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

82' US Mondorf-les-bains thay người phút 82 Phút 82', Y. Cervellera vào sân thay L. Stoltz bên phía US Mondorf-les-bains. Đây là sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co.

85' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 85 Phút 85', D. Kvartskhava vào sân, thay P. Psaltis bên phía Dinamo Tbilisi. Một sự điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối trận.

86' Couturier mở tỷ số cho US Mondorf-les-bains Phút 86, C. Couturier ghi bàn cho US Mondorf-les-bains sau đường kiến tạo của M. Kirch, đưa đội khách dẫn Dinamo Tbilisi 0-1. Bàn thắng đến muộn khiến cuộc so tài tại Boris Paichadze Dinamo Arena trở nên căng thẳng ở những phút cuối.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' US Mondorf-les-bains thay người phút 91 Phút 91', G. Medina vào sân thay L. Baal bên phía US Mondorf-les-bains. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội đang dẫn trước sau bàn thắng ở phút 86.

105' US Mondorf-les-bains thay người ở phút 105 Phút 105, US Mondorf-les-bains đưa C. Issaka vào sân thay C. Couturier. Sự điều chỉnh này diễn ra khi đội khách đang dẫn 1-0, có thể nhằm duy trì lợi thế trong những phút cuối.

111' Ninua gỡ hòa cho Dinamo Tbilisi Phút 111, N. Ninua thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Dinamo Tbilisi gỡ hòa 1-1 trước US Mondorf-les-bains. Bàn thắng đến ở thời điểm rất muộn, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.

111' A. Knoepffler nhận thẻ vàng Phút 111', A. Knoepffler (US Mondorf-les-bains) nhận thẻ vàng. Chiếc thẻ cho thấy những phút cuối đang diễn ra căng thẳng.

113' US Mondorf-les-bains thay người ở phút 113 Phút 113, J. Kumbi vào sân thay K. Estrada bên phía US Mondorf-les-bains. Đội khách có thêm nhân sự mới sau khi Dinamo Tbilisi gỡ hòa 1-1 ở phút 111.

114' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 114 Phút 114, N. Ugrekhelidze vào sân thay N. Ninua bên phía Dinamo Tbilisi. Một sự điều chỉnh trong những phút cuối hiệp phụ, khi đội chủ nhà cần thêm sức lực cho chặng đường còn lại.

120+1' Dinamo Tbilisi thay người ở phút 120+1' Phút 120+1', Dinamo Tbilisi đưa L. Tsikolia vào sân thay M. Do Couto. Đội chủ nhà thực hiện sự điều chỉnh trong những giây cuối của hiệp phụ, khi tỷ số đang là 1-1.

KT Kết thúc: Dinamo Tbilisi 1-1 US Mondorf-les-bains Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 02:40 17/07/2026

Dinamo Tbilisi sẽ gặp US Mondorf-les-bains tại UEFA Europa Conference League vào 00:00 ngày 17/07/2026 trên sân Boris Paichadze Dinamo Arena. Đội chủ nhà có kết quả gần nhất là chiến thắng, trong khi US Mondorf-les-bains vừa nhận thất bại. Lần đối đầu gần nhất cũng nghiêng về Dinamo Tbilisi, tạo nền tảng đáng chú ý trước giờ bóng lăn.

Dinamo Tbilisi có điểm tựa từ phong độ và đối đầu

Thông tin phong độ được cấp cho thấy Dinamo Tbilisi giành chiến thắng ở trận gần nhất. Dù chỉ có một kết quả được ghi nhận, diễn biến này vẫn giúp đội bóng Georgia bước vào trận đấu với trạng thái thuận lợi hơn về mặt tinh thần. Trên sân nhà, Dinamo Tbilisi sẽ cần chuyển lợi thế đó thành cách nhập cuộc chủ động và kiểm soát tốt các thời điểm quan trọng.

Bên cạnh đó, Dinamo Tbilisi từng đánh bại US Mondorf-les-bains trong lần đối đầu gần nhất được thống kê. Xu hướng này không đủ để quyết định toàn bộ trận đấu, nhưng có thể tạo thêm sự tự tin cho đội chủ nhà khi hai bên tái ngộ. Điều quan trọng là Dinamo Tbilisi phải duy trì sự tập trung, thay vì chỉ dựa vào kết quả trong quá khứ.

US Mondorf-les-bains cần phản ứng sau thất bại gần nhất

US Mondorf-les-bains bước vào cuộc so tài sau một trận thua. Với dữ liệu phong độ hạn chế, chưa thể kết luận về một xu hướng dài hơn, song đội khách chắc chắn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên.

Thách thức của US Mondorf-les-bains nằm ở việc đối phó với sức ép từ sân Boris Paichadze Dinamo Arena và khắc phục bất lợi trong lần đối đầu gần nhất. Một cách tiếp cận thận trọng, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế những tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm có thể là nền tảng để đội khách duy trì thế trận cạnh tranh.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dinamo Tbilisi nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để đẩy cao nhịp độ và tìm cách gây sức ép từ sớm. Tuy nhiên, đội chủ nhà cần tránh việc dâng đội hình thiếu cân bằng, đặc biệt trong giai đoạn chuyển từ tấn công sang phòng ngự. Khi chưa có dữ liệu về sơ đồ hoặc nhân sự, trọng tâm nhận định nên đặt vào khả năng tổ chức và mức độ kỷ luật của hai đội.

Ở chiều ngược lại, US Mondorf-les-bains cần ưu tiên sự chắc chắn trước khi nghĩ đến việc tạo ra sức ép lên khung thành đối phương. Khả năng duy trì khối phòng ngự, tranh chấp ở khu vực giữa sân và tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ Dinamo Tbilisi sẽ là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cục diện.

Lực lượng hai đội

Thông tin được cung cấp không nêu cầu thủ vắng mặt, lý do chấn thương hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để đánh giá tác động của nhân sự lên cách vận hành chiến thuật. Hai đội sẽ cần chờ những lựa chọn chính thức trước trận để xác định rõ hơn cách tiếp cận.

Nhận định trận đấu

Dinamo Tbilisi đang sở hữu hai điểm tựa gồm kết quả gần nhất tích cực và thành tích thắng trong lần đối đầu gần nhất. US Mondorf-les-bains có cơ hội đáp trả, nhưng cần thể hiện sự ổn định và khả năng tổ chức tốt hơn so với trận đấu trước đó. Nhìn chung, trận đấu có thể được định hình bởi cách Dinamo Tbilisi tận dụng sân nhà và cách đội khách chống chịu sức ép.

Không có đủ dữ liệu để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể. Dù vậy, cán cân ban đầu đang nghiêng về Dinamo Tbilisi, còn US Mondorf-les-bains sẽ phải nỗ lực kiểm soát những chi tiết nhỏ để tạo ra thế trận cân bằng tại Boris Paichadze Dinamo Arena.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Dinamo Tbilisi · 1 thắng 0 hòa US Mondorf-les-bains · 0 thắng US Mondorf-les-bains 1 - 2 Dinamo Tbilisi DT

Dinamo Tbilisi 5 trận gần nhất T H B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới US Mondorf-les-bains 5 trận gần nhất B B B H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 2 Thủng lưới