Hòa New York City FC 1-1, New England Revolution cùng đối thủ giành vé vào vòng 1/16 Chia điểm với tỷ số 1-1 trên sân Gillette Stadium, cả New England Revolution và New York City FC đều chính thức giành vé vào vòng 1/16 MLS.

New England Revolution 1 - 1 New York City FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

New England Revolution tiếp đón New York City FC.



New England Revolution tiếp đón New York City FC. 12' Thế trận thăm dò trong những phút đầu

Bước sang phút 12, New England Revolution và New York City FC vẫn đang duy trì thế trận giằng co với tỷ số hòa 0-0. Sự thận trọng khiến hai đội chưa tạo ra nhiều đột biến, với thống kê dứt điểm 0-0 cũng như phạm lỗi 0-0 trong những phút vừa qua.



Bước sang phút 12, New England Revolution và New York City FC vẫn đang duy trì thế trận giằng co với tỷ số hòa 0-0. Sự thận trọng khiến hai đội chưa tạo ra nhiều đột biến, với thống kê dứt điểm 0-0 cũng như phạm lỗi 0-0 trong những phút vừa qua. 24' Thế trận giằng co, hai đội chơi thận trọng

Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận chặt chẽ và thận trọng từ cả hai phía. New England Revolution kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 52% - 48% cùng lợi thế phạt góc 2 - 0, song những cơ hội thực sự vẫn chưa đến khi chỉ số dứt điểm của hai đội mới dừng lại ở mức 1 - 0.



Trận đấu trôi qua nửa đầu hiệp một với thế trận chặt chẽ và thận trọng từ cả hai phía. New England Revolution kiểm soát bóng nhỉnh hơn đôi chút với 52% - 48% cùng lợi thế phạt góc 2 - 0, song những cơ hội thực sự vẫn chưa đến khi chỉ số dứt điểm của hai đội mới dừng lại ở mức 1 - 0. 27' C. Gil bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

Phút 27, New England Revolution được trao cơ hội rất lớn để vượt lên dẫn trước, nhưng C. Gil lại sút hỏng quả phạt đền đáng tiếc. Tỷ số trên sân Gillette Stadium vẫn tạm thời giữ nguyên 0-0.



Phút 27, được trao cơ hội rất lớn để vượt lên dẫn trước, nhưng lại sút hỏng quả phạt đền đáng tiếc. Tỷ số trên sân Gillette Stadium vẫn tạm thời giữ nguyên 0-0. 36' D. Turgeman khai thông bế tắc cho New England Revolution

Phút 36, D. Turgeman dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của P. Miller để mở tỷ số 1-0 cho New England Revolution. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau tình huống hỏng phạt đền trước đó.



Phút 36, dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của P. Miller để mở tỷ số 1-0 cho New England Revolution. Bàn thắng quan trọng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực sau tình huống hỏng phạt đền trước đó. 36' New England Revolution nhỉnh hơn về thế trận

Bước sang phút 36, trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0 nhưng New England Revolution đang nắm đôi chút chủ động nhờ thời lượng cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà tạo ra nhiều sóng gió hơn khi dẫn trước về số lần dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1) cùng số quả phạt góc 3 - 1.



Bước sang phút 36, trận đấu vẫn giằng co với tỷ số 0-0 nhưng New England Revolution đang nắm đôi chút chủ động nhờ thời lượng cầm bóng 53% - 47%. Đội chủ nhà tạo ra nhiều sóng gió hơn khi dẫn trước về số lần dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1) cùng số quả phạt góc 3 - 1. 40' New York City FC sớm điều chỉnh nhân sự

Phút 40, New York City FC có sự thay đổi người từ sớm khi K. Parks được tung vào sân thay cho J. Shore . Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị New England Revolution dẫn trước 1-0.



Phút 40, New York City FC có sự thay đổi người từ sớm khi được tung vào sân thay cho . Đội khách buộc phải có những tính toán mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ sau khi bị New England Revolution dẫn trước 1-0. 40' New York City FC thay người từ sớm

Phút 40, New York City FC đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một khi M. Ilenic được tung vào sân để thay thế cho T. Gray . Đội khách buộc phải có những tính toán lại sau khi để đối thủ vươn lên dẫn 1-0.



Phút 40, New York City FC đưa ra sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một khi được tung vào sân để thay thế cho . Đội khách buộc phải có những tính toán lại sau khi để đối thủ vươn lên dẫn 1-0. 45+1' J. Sands gỡ hòa 1-1 cho New York City FC

Đúng vào phút bù giờ 45+1' , J. Sands đã kịp thời tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá cho New York City FC ngay trước khi hiệp một khép lại. Pha lập công này đưa trận đấu trên sân Gillette Stadium trở lại vạch xuất phát đầy kịch tính.



Đúng vào phút bù giờ , đã kịp thời tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa quý giá cho New York City FC ngay trước khi hiệp một khép lại. Pha lập công này đưa trận đấu trên sân Gillette Stadium trở lại vạch xuất phát đầy kịch tính. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' New York City FC điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', New York City FC quyết định làm mới đội hình khi tung Luighi vào sân thế chỗ Talles Magno . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo thêm đột biến trên hàng công.



Ngay đầu hiệp hai ở phút 46', New York City FC quyết định làm mới đội hình khi tung vào sân thế chỗ . Trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội khách tạo thêm đột biến trên hàng công. 48' Thế trận giằng co đầu hiệp hai

Bước sang những phút đầu hiệp hai, trận đấu tiếp tục duy trì thế cân bằng khi đôi bên chia đều 7 - 7 lần dứt điểm (trúng đích 4 - 3 ). Dù New York City FC nhỉnh hơn một chút về thời lượng cầm bóng với 47% - 53% , New England Revolution vẫn giữ vững cự ly đội hình để sẵn sàng cho các tình huống phản công.



Bước sang những phút đầu hiệp hai, trận đấu tiếp tục duy trì thế cân bằng khi đôi bên chia đều lần dứt điểm (trúng đích ). Dù New York City FC nhỉnh hơn một chút về thời lượng cầm bóng với , New England Revolution vẫn giữ vững cự ly đội hình để sẵn sàng cho các tình huống phản công. 61' Thẻ vàng cho K. Parks bên phía New York City FC

Trận đấu nóng lên ở hiệp hai và trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo K. Parks của New York City FC ở phút 61. Cả hai đội vẫn đang chơi giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 1-1 trên sân Gillette Stadium.



Trận đấu nóng lên ở hiệp hai và trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo của New York City FC ở phút 61. Cả hai đội vẫn đang chơi giằng co quyết liệt với tỷ số hòa 1-1 trên sân Gillette Stadium. 61' Thế trận giằng co cân bằng sau một giờ thi đấu

Bước sang phút 61, trận đấu duy trì cục diện giằng co đầy căng thẳng khi tỷ lệ kiểm soát bóng được chia đều 50% - 50% . Dù chỉ số dứt điểm khá cân bằng với 8 - 7 , New England Revolution tạo ra đôi chút vượt trội về độ sắc bén khi có 5 - 3 cú sút trúng đích so với New York City FC.



Bước sang phút 61, trận đấu duy trì cục diện giằng co đầy căng thẳng khi tỷ lệ kiểm soát bóng được chia đều . Dù chỉ số dứt điểm khá cân bằng với , New England Revolution tạo ra đôi chút vượt trội về độ sắc bén khi có cú sút trúng đích so với New York City FC. 64' New England Revolution tăng cường nhân sự với J. Siqueira

Phút 64, New England Revolution quyết định làm mới đội hình khi tung J. Siqueira vào sân thay cho J. Yueill . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng khi tỷ số đang là 1-1.



Phút 64, quyết định làm mới đội hình khi tung vào sân thay cho . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm sự đột biến nhằm phá vỡ thế cân bằng khi tỷ số đang là 1-1. 68' New York City FC điều chỉnh nhân sự

Phút 68, New York City FC quyết định làm mới đội hình khi Raul Gustavo được tung vào sân thay thế cho A. Perea . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo ra đột biến trong thế trận đang giằng co 1-1.



Phút 68, New York City FC quyết định làm mới đội hình khi được tung vào sân thay thế cho . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng sự góp mặt của nhân tố mới sẽ tạo ra đột biến trong thế trận đang giằng co 1-1. 68' New York City FC làm mới đội hình với K. O'Toole

Phút 68, New York City FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung K. O'Toole vào sân thế chỗ cho B. Traore . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1.



Phút 68, New York City FC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi tung vào sân thế chỗ cho . Ban huấn luyện đội khách kỳ vọng điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co với tỷ số 1-1. 69' Thẻ vàng cho J. Harrison bên phía New England Revolution

Phút 69, J. Harrison bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Thế trận trên sân Gillette Stadium trở nên căng thẳng hơn khi hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt ở tỷ số 1-1.



Phút 69, bên phía phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Thế trận trên sân Gillette Stadium trở nên căng thẳng hơn khi hai đội tiếp tục giằng co quyết liệt ở tỷ số 1-1. 70' New England Revolution tung C. Baker vào sân

Phút 70, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi C. Baker được tung vào sân thế chỗ cho M. Polster . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm đột biến khi tỷ số trên sân đang là 1-1.



Phút 70, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi được tung vào sân thế chỗ cho . Đội chủ nhà nỗ lực làm mới đội hình nhằm tìm kiếm đột biến khi tỷ số trên sân đang là 1-1. 74' Thế trận giằng co quyết liệt

Bước sang phút 74, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng khi tỷ số là 1-1 và thời lượng kiểm soát bóng được chia đều với 51% - 49% . New York City FC có phần tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm 9 - 12 , nhưng độ hiệu quả của hai bên là ngang ngửa khi mỗi đội đều có 5 - 5 lần đưa bóng trúng đích.



Bước sang phút 74, trận đấu vẫn diễn ra rất cân bằng khi tỷ số là và thời lượng kiểm soát bóng được chia đều với . New York City FC có phần tích cực bắn phá hơn với tổng số pha dứt điểm , nhưng độ hiệu quả của hai bên là ngang ngửa khi mỗi đội đều có lần đưa bóng trúng đích. 81' D. Fagundez vào sân thay J. Harrison

Phút 81, New England Revolution quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung D. Fagundez vào sân thế chỗ J. Harrison . Đội chủ nhà nỗ lực tăng cường sức ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số vẫn đang là 1-1.



Phút 81, quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung vào sân thế chỗ . Đội chủ nhà nỗ lực tăng cường sức ép trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định khi tỷ số vẫn đang là 1-1. 81' New England Revolution tăng cường hàng công với W. Harris

Phút 81, New England Revolution thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi tung W. Harris vào sân thế chỗ cho D. Turgeman . Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới trên mặt trận tấn công trong khoảng thời gian cuối trận.



Phút 81, New England Revolution thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi tung vào sân thế chỗ cho . Khi tỷ số đang là 1-1, đội chủ nhà kỳ vọng sự điều chỉnh này sẽ mang lại luồng gió mới trên mặt trận tấn công trong khoảng thời gian cuối trận. 86' Thế trận giằng co những phút cuối

Bước sang phút 86', hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1 - 1 trong một thế trận vô cùng cân bằng. New York City FC nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 9 - 12, nhưng sự nguy hiểm chia đều cho cả hai khi số pha trúng đích đang là 5 - 5 bên cạnh tỷ lệ cầm bóng suýt soát 51% - 49%.



Bước sang phút 86', hai đội vẫn đang bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1 - 1 trong một thế trận vô cùng cân bằng. New York City FC nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với số lần dứt điểm nhỉnh hơn là 9 - 12, nhưng sự nguy hiểm chia đều cho cả hai khi số pha trúng đích đang là 5 - 5 bên cạnh tỷ lệ cầm bóng suýt soát 51% - 49%. KT Kết thúc: New England Revolution 1-1 New York City FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Cập nhật lúc 05:32 24/08/2026

Đội hình chính thức New England Revolution Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marko Mitrovic New York City FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Pascal Jansen 30 Matt Turner 8 Matt Polster 22 Ethan Kohler 2 Mamadou Fofana 23 William Sands 10 Carles Gil 14 Jackson Yueill 80 Alhassan Yusuf 11 Jack Harrison 99 Dor Turgeman 25 Peyton Miller 49 Matthew Freese 24 Tayvon Gray 23 Max Murray 6 James Sands 2 Nico Cavallo 32 Jonathan Shore 7 Nicolás Fernández 8 Andrés Perea 26 Agustin Ojeda 11 Talles Magno 9 Bénie Traoré Dự bị New England Revolution 33 Donovan Parisian 4 Tanner Beason 15 Cody Baker 88 Andrew Farrell 7 Griffin Yow 65 Judah Siqueira 77 Diego Fagúndez 17 Marcos Zambrano 27 Wilson Harris New York City FC 30 Tomás Romero 18 Gregory Ranjitsingh 34 Raul Gustavo 22 Kevin O'Toole 35 Mitja Ilenič 55 Keaton Parks 15 Kevin Pierre 20 Luighi Hanri 88 Malachi Jones Cập nhật đội hình lúc 03:01 24/08/2026

New England Revolution Thống kê New York City FC 53% Kiểm soát bóng 47% 10 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 5 6 Phạt góc 4 6 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật James Sands New York City FC 1 bàn Dor Turgeman New England Revolution 1 bàn Peyton Miller New England Revolution 1 kiến tạo · điểm 9.3 Talles Magno New York City FC 1 kiến tạo · điểm 6.9 Matthew Freese New York City FC Điểm 7.9 Matt Turner New England Revolution Điểm 7.3

Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và New York City FC diễn ra vào lúc 03:30 ngày 24/08/2026 trên sân vận động Gillette Stadium hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài hấp dẫn. Lợi thế sân bãi được xem là điểm tựa lớn nhất giúp đội chủ nhà tìm kiếm một kết quả có lợi trước đối thủ giàu bản lĩnh.

Điểm tựa sân nhà và phong độ của New England Revolution

New England Revolution bước vào màn so tài này với sự tự tin đáng kể khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc tại Gillette Stadium. Sân nhà luôn là nơi đội bóng thể hiện lối chơi gắn kết, chủ động và tạo ra áp lực lớn lên các vị khách.

Xét về phong độ gần đây, New England Revolution đã trải qua 5 trận đấu với kết quả thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, ở hai lần ra sân gần nhất, họ duy trì được sự ổn định với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Khả năng kiểm soát nhịp độ trên sân nhà sẽ là chìa khóa then chốt để đội bóng tiếp tục tích lũy kết quả tích cực.

New York City FC và lợi thế từ thành tích đối đầu

Ở bên kia chiến tuyến, New York City FC đang có điểm rơi phong độ tương đối ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành 2 trận thắng, 1 trận hòa và nhận 2 trận thua. Sự hưng phấn đang lên cao khi họ sở hữu trọn vẹn niềm vui chiến thắng ở cả 2 lượt trận gần nhất.

Bên cạnh phong độ khởi sắc, thành tích đối đầu cũng nghiêng về phía các vị khách. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, New York City FC đã giành tới 3 chiến thắng, trong khi New England Revolution chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội hòa nhau 1 trận. Sự tự tin từ quá khứ sẽ là điểm tựa tâm lý lớn cho New York City FC trong chuyến làm khách này.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Trận đấu dự kiến diễn ra với thế trận giằng co và thận trọng. New England Revolution cần tận dụng tối đa sự cổ vũ từ khán đài Gillette Stadium để dâng cao đội hình, kiểm soát khu trung tuyến và hạn chế khoảng trống phản công của đối phương.

Trong khi đó, New York City FC với chuỗi 2 trận thắng liên tiếp sẽ không ngần ngại khai thác các sơ hở nơi hàng thủ chủ nhà. Đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ được sự tập trung nơi hàng phòng ngự sẽ nắm giữ ưu thế lớn để định đoạt kết quả trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 1 thắng 1 hòa New York City FC · 3 thắng New England Revolution 2 - 0 New York City FC NER New York City FC 2 - 1 New England Revolution NYC New England Revolution 1 - 1 New York City FC Hòa New England Revolution 0 - 1 New York City FC NYC New York City FC 2 - 0 New England Revolution NYC

New England Revolution 5 trận gần nhất T B B H T 20 Trận 10-3-7 T-H-B 32 Ghi (TB 1.6) 25 Thủng lưới New York City FC 5 trận gần nhất B B B B T 20 Trận 7-5-8 T-H-B 34 Ghi (TB 1.7) 29 Thủng lưới