Hòa tại DEVK-Arena, Inter Club d'Escaldes và Lincoln Red Imps FC chưa phân định ưu thế Inter Club d'Escaldes hòa 1-1 Lincoln Red Imps FC tại DEVK-Arena, Sant Julia de Loria, ở vòng sơ loại thứ nhất UEFA Champions League; kết quả khiến cả hai đội chưa thể tạo khác biệt sau trận đấu này.

Inter Club d'Escaldes 1 - 1 Lincoln Red Imps FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Inter Club d'Escaldes tiếp đón Lincoln Red Imps FC.



Inter Club d'Escaldes tiếp đón Lincoln Red Imps FC. 31' A. Sanchez nhận thẻ vàng

Phút 31, A. Sanchez của Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.



Phút 31, A. Sanchez của Inter Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Inter Club d'Escaldes thay người đầu hiệp hai

Phút 46, Inter Club d'Escaldes đưa T. Paredes vào sân thay B. Arellano. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn đang giằng co.



Phút 46, Inter Club d'Escaldes đưa T. Paredes vào sân thay B. Arellano. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi trận đấu vẫn đang giằng co. 46' Inter Club d'Escaldes thay người đầu hiệp hai

Phút 46', Modric vào sân thay David Lopez bên phía Inter Club d'Escaldes. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự khi tỷ số vẫn đang là 0-0.



Phút 46', Modric vào sân thay David Lopez bên phía Inter Club d'Escaldes. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự khi tỷ số vẫn đang là 0-0. 54' Lincoln Red Imps FC điều chỉnh nhân sự

Phút 54', Lincoln Red Imps FC đưa Y. Flalhi Idrissi vào sân thay F. Alvarez. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp Lincoln Red Imps FC làm mới lối chơi.



Phút 54', Lincoln Red Imps FC đưa Y. Flalhi Idrissi vào sân thay F. Alvarez. Trong thế trận chưa có bàn thắng, sự điều chỉnh này có thể giúp Lincoln Red Imps FC làm mới lối chơi. 62' A. Mula đưa Lincoln Red Imps FC vượt lên

Phút 62, A. Mula lập công giúp Lincoln Red Imps FC mở tỷ số 0-1 trước Inter Club d'Escaldes. Đội khách đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trận đấu.



Phút 62, A. Mula lập công giúp Lincoln Red Imps FC mở tỷ số 0-1 trước Inter Club d'Escaldes. Đội khách đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong trận đấu. 63' Inter Club d'Escaldes điều chỉnh nhân sự

Phút 63', khi Inter Club d'Escaldes đang bị dẫn 0-1, F. Chouaib vào sân thay V. Alonso. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Inter Club d'Escaldes sau khi Lincoln Red Imps FC mở tỷ số.



Phút 63', khi Inter Club d'Escaldes đang bị dẫn 0-1, F. Chouaib vào sân thay V. Alonso. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên của Inter Club d'Escaldes sau khi Lincoln Red Imps FC mở tỷ số. 68' Joe nhận thẻ vàng ở phút 68

Phút 68, Joe (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở đáng chú ý với Lincoln Red Imps FC khi đội đang dẫn trước.



Phút 68, Joe (Lincoln Red Imps FC) nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở đáng chú ý với Lincoln Red Imps FC khi đội đang dẫn trước. 69' J. Torres nhận thẻ vàng

Phút 69, J. Torres của Inter Club d'Escaldes nhận thẻ vàng sau tình huống Roughing.



Phút 69, J. Torres của Inter Club d'Escaldes nhận thẻ vàng sau tình huống Roughing. 70' Inter Club d'Escaldes điều chỉnh nhân sự

Phút 70', Inter Club d'Escaldes đưa Dacu vào sân thay J. Torres. Trong thế bị dẫn trước, đội bóng này có thể kỳ vọng sự thay đổi sẽ mang lại thêm sức sống cho những phút còn lại.



Phút 70', Inter Club d'Escaldes đưa Dacu vào sân thay J. Torres. Trong thế bị dẫn trước, đội bóng này có thể kỳ vọng sự thay đổi sẽ mang lại thêm sức sống cho những phút còn lại. 74' Lincoln Red Imps FC thay người phút 74

Phút 74, Lincoln Red Imps FC đưa K. Gomez vào sân thay T. Garcia. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong những phút cuối trận.



Phút 74, Lincoln Red Imps FC đưa K. Gomez vào sân thay T. Garcia. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của đội khách trong những phút cuối trận. 74' Lincoln Red Imps FC điều chỉnh nhân sự

Phút 74', G. Torrilla vào sân thay M. Toledano bên phía Lincoln Red Imps FC. Sự thay đổi này đến khi Lincoln Red Imps FC đang dẫn trước, có thể giúp đội bóng duy trì lợi thế trong những phút cuối.



Phút 74', G. Torrilla vào sân thay M. Toledano bên phía Lincoln Red Imps FC. Sự thay đổi này đến khi Lincoln Red Imps FC đang dẫn trước, có thể giúp đội bóng duy trì lợi thế trong những phút cuối. 80' Dacu gỡ hòa cho Inter Club d'Escaldes

Phút 80, Dacu lập công, giúp Inter Club d'Escaldes gỡ hòa 1-1 trước Lincoln Red Imps FC. Trận đấu trở lại thế cân bằng trong những phút cuối.



Phút 80, Dacu lập công, giúp Inter Club d'Escaldes gỡ hòa 1-1 trước Lincoln Red Imps FC. Trận đấu trở lại thế cân bằng trong những phút cuối. 83' Lincoln Red Imps FC thay người phút 83

Phút 83', E. Britto vào sân thay A. Mula bên phía Lincoln Red Imps FC. Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này đến ở thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.



Phút 83', E. Britto vào sân thay A. Mula bên phía Lincoln Red Imps FC. Khi tỷ số đang là 1-1, sự điều chỉnh này đến ở thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối. 83' Lincoln Red Imps FC thay người ở phút 83

Phút 83, T. Cardozo vào sân thay Joe bên phía Lincoln Red Imps FC. Trận đấu đang trở lại thế cân bằng 1-1, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới hàng công trong những phút cuối.



Phút 83, vào sân thay bên phía Lincoln Red Imps FC. Trận đấu đang trở lại thế cân bằng 1-1, và sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới hàng công trong những phút cuối. 88' Inter Club d'Escaldes thay người phút 88

Phút 88, L. Diaby vào sân thay A. Otegui bên phía Inter Club d'Escaldes. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.



Phút 88, vào sân thay bên phía Inter Club d'Escaldes. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1. KT Kết thúc: Inter Club d'Escaldes 1-1 Lincoln Red Imps FC

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.



Cập nhật lúc 01:00 15/07/2026

Đội hình chính thức Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 · HLV Felip Ortiz Lincoln Red Imps FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV Juan Bezares 13 Javier Díaz 24 Maurizio Pochettino 2 Anwar Hernández 4 Álex Sánchez 3 Jilmar Torres 14 Antonio Otegui 6 Víctor Alonso 8 David López 7 Juan Camara 70 Borja Arellano 11 Domi Berlanga 13 Jaylan Hankins 21 Nano 66 Julliani Eersteling 6 Bernardo Lopes 3 Christian Rutjens 8 Mandi 10 Álex Mula 23 Joe 18 Toni 32 Facundo Alvarez 44 Manuel Toledano Dự bị Inter Club d'Escaldes 1 Juanda Terrádez 27 Rodrigo Rosária 5 Jaouad Erraji 21 Marc Rodríguez 17 Adrian Da Cunha 23 Mamadou Diaby 19 Pablo Molina 9 Faysal Chouaib 22 Toni Paredes Lincoln Red Imps FC 27 Mark Hamm 1 Nauzet Garcia 2 Ethan Jolley 20 Ethan Britto 5 Gabri Garcia 4 Nico Pinto 22 Graeme Torrilla 7 Lee Casciaro 9 Kike Gómez Cập nhật đội hình lúc 22:32 14/07/2026

Thông tin trận đấu

Inter Club d'Escaldes sẽ đối đầu Lincoln Red Imps FC tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 14/07/2026 trên sân Estadi Comunal.

Những dữ liệu hiện có cho thấy Lincoln Red Imps FC bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực hơn về kết quả gần nhất. Trong khi đó, Inter Club d'Escaldes cần phản ứng sau thất bại ở lần ra sân gần đây.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt

Inter Club d'Escaldes có kết quả gần nhất là thất bại. Vì chỉ có một kết quả được cung cấp, chưa đủ cơ sở để kết luận về một chuỗi phong độ dài hoặc đánh giá toàn diện khả năng duy trì màn trình diễn của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng trong trận gần nhất. Kết quả này mang lại sự tự tin nhất định trước chuyến làm khách, dù dữ liệu hiện có chưa cho phép mở rộng nhận định thành một xu hướng phong độ dài hạn.

Lincoln Red Imps FC chiếm ưu thế đối đầu

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Lincoln Red Imps FC giành chiến thắng, còn Inter Club d'Escaldes không có trận thắng hay trận hòa nào trong lần đối đầu này.

Thống kê trên tạo ra lợi thế tâm lý cho Lincoln Red Imps FC, nhưng quy mô mẫu chỉ dừng ở một trận. Vì vậy, yếu tố đối đầu nên được xem là một tham chiếu thay vì căn cứ duy nhất để đánh giá cục diện.

Điểm then chốt trước trận

Với dữ liệu phong độ và đối đầu hiện có, Lincoln Red Imps FC đang sở hữu hai tín hiệu thuận lợi: chiến thắng ở trận gần nhất và kết quả tốt hơn trong lần chạm trán trước đó. Inter Club d'Escaldes, ngược lại, cần cải thiện phản ứng thi đấu sau thất bại gần nhất.

Chưa có thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Do đó, chưa thể xác định cụ thể cách mỗi bên tổ chức pressing, triển khai bóng hay bố trí nhân sự ở các khu vực trọng yếu.

Nhận định trận đấu

Lincoln Red Imps FC có nền tảng kết quả thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, nhưng Inter Club d'Escaldes vẫn có cơ hội thay đổi mạch nhận định nếu tận dụng tốt lợi thế thi đấu tại Estadi Comunal. Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng kiểm soát tâm lý và chuyển hóa những thời điểm nguy hiểm.

Nhìn chung, ưu thế trước trận đang nghiêng về Lincoln Red Imps FC dựa trên kết quả gần nhất và lịch sử đối đầu được cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu chưa đủ để khẳng định một kết quả cụ thể hay dự đoán chính xác diễn biến trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Inter Club d'Escaldes · 0 thắng 0 hòa Lincoln Red Imps FC · 1 thắng Lincoln Red Imps FC 3 - 1 Inter Club d'Escaldes LRI

Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất B B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Lincoln Red Imps FC 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới

Inter Club d'Escaldes 0% Hòa 50% Lincoln Red Imps FC 50% 0% 50% 50%