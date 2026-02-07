Pháp luật - Đời sống Hoàn lương từ sự đồng hành của địa phương Kiên trì tuyên truyền, vận động và đồng hành cùng người nghiện, người sau cai nghiện, là giải pháp được Công an xã Đức An triển khai nhằm góp phần phòng ngừa tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đức An ra mắt cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Đức An đã chủ động tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy. Cùng với đó, lực lượng công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về ma túy.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy đối với sức khỏe, kinh tế và hạnh phúc gia đình; những hệ lụy do vi phạm pháp luật về ma túy gây ra, đồng thời phổ biến các chính sách hỗ trợ người nghiện tham gia cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng.

Từ công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đức An đã phát hiện và vận động thành công anh N.V.T., trú tại thôn 7, từng sử dụng trái phép chất ma túy, tự nguyện đăng ký cai nghiện. Sau thời gian được tuyên truyền, động viên và giúp đỡ, anh đã nhận thức rõ những tác hại của ma túy đối với bản thân và gia đình.

Anh N.V.T. chia sẻ: “Tôi nhận ra nếu không thay đổi thì tương lai của mình sẽ bị hủy hoại. Được công an xã, chính quyền địa phương và gia đình động viên, tôi quyết tâm từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Sau thời gian được tuyên truyền, động viên và giúp đỡ, những người từng lầm lỡ đã nhận thức rõ những tác hại của ma túy đối với bản thân và gia đình

Nhằm giúp người sau cai nghiện tránh nguy cơ tái nghiện, mới đây Công an xã Đức An đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đến thăm hỏi, động viên trực tiếp tại gia đình anh N.V.T.

“ Để từ bỏ được ma túy, điều quan trọng nhất là ý thức và quyết tâm của chính người sử dụng. Mỗi người phải hiểu rõ tác hại của ma túy, tự hứa với bản thân và quyết tâm sửa đổi. Khi nhận thức được sự nguy hiểm của ma túy thì mới có thể tránh xa và xây dựng

cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thượng tá Nguyễn Đức Thùy, Trưởng Công an xã Đức An

Tại buổi gặp gỡ, Thượng tá Nguyễn Đức Thùy - Trưởng Công an xã Đức An đã trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người sau cai nghiện; đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa tái nghiện và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo UBND xã và đại diện các tổ chức đoàn thể địa phương. Các thành viên đã động viên gia đình tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng người thân trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; tạo điều kiện để họ có việc làm ổn định, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Ông Vũ Ngọc Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Đức An cho biết, công tác giáo dục, quản lý người sau cai nghiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, chính quyền và cộng đồng dân cư. Trong đó, gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Sự quan tâm, động viên và giám sát của người thân sẽ giúp người sau cai nghiện có thêm động lực vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và không tái phạm.

Công an xã Đức An luôn bám cơ sở, gần gũi với Nhân dân để nắm tình hình

Là người dân sinh sống tại thôn 7, ông Nguyễn Văn Nguyên cũng bày tỏ mong muốn những người từng lầm lỡ sớm từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của gia đình và cộng đồng trong việc giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện.

Những việc làm thiết thực của Công an xã Đức An đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, đồng thời tiếp thêm niềm tin và động lực để những người từng lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời. Qua đó, góp phần xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, bình yên và phát triển.