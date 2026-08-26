Giáo dục - Đào tạo Hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới Những ngày cuối tháng 8, các trường học trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng để đón học sinh trở lại. Từ trường lớp, đội ngũ, thiết bị đến an toàn trường học và chăm lo đời sống học sinh, từng khâu đều được rà soát, chủ động từ sớm, với mục tiêu không để bất kỳ thiếu sót nào ảnh hưởng đến việc dạy và học ngay từ những ngày đầu năm học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các cơ sở giáo dục xã Hòa Thắng

Trường lớp sẵn sàng

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (phường Hàm Thắng) có 27 lớp với 952 học sinh và 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đặc thù của trường là ngoài tổ chức dạy học, nhà trường còn phải bảo đảm nơi ăn, ở và sinh hoạt cho học sinh trong suốt năm học.

Ngay trước ngày học sinh trở lại, các điều kiện về phòng học, thiết bị, ký túc xá, nhà ăn, hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và y tế trường học được rà soát. Nội quy khu nội trú, quy trình tổ chức bếp ăn cũng được xem xét, điều chỉnh phù hợp. Cùng với đó, các hạng mục xây dựng, sửa chữa như: ký túc xá, nhà công vụ, nhà ăn, phòng học, phòng bộ môn và hệ thống thoát nước đang được đẩy nhanh tiến độ.

Cơ sở vật chất trường, lớp tại xã Hòa Thắng đảm bảo cho năm học mới

Tại xã Hòa Thắng, công tác chuẩn bị năm học mới cũng được triển khai đồng bộ. Toàn xã hiện có 78 phòng học, trong đó 58 phòng kiên cố; các trường cơ bản bảo đảm phòng học chức năng, thư viện, khu vệ sinh và các công trình phụ trợ phục vụ dạy học. Cùng với sửa chữa, bổ sung bàn ghế, thiết bị, hệ thống điện, nước và phòng cháy, chữa cháy, 100% phòng học được rà soát, bảo đảm an toàn, vệ sinh và đủ điều kiện tổ chức dạy học. Khuôn viên trường học được tổng vệ sinh, chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng cho ngày khai giảng an toàn, thiết thực và tiết kiệm.

Song song với cơ sở vật chất, địa phương đã chủ động hoàn thiện phương án sắp xếp trường lớp và bố trí nhân sự, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định sau sắp xếp. Ông Nguyễn Đức Hải Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Thắng cho biết: “Trước khi sắp xếp, toàn xã có 7 trường với 1.976 học sinh/78 lớp. Sau sắp xếp, toàn xã còn 3 trường công lập, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường TH&THCS”.

Trường, lớp đã sẵn sàng đón học sinh trở lại

Không để thiếu một điều kiện

Theo bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành giáo dục yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn diện điều kiện chuẩn bị năm học mới, từ trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị, sách giáo khoa đến đội ngũ, tuyển sinh và chính sách hỗ trợ học sinh. Các hạng mục xuống cấp, hệ thống điện nước, cây xanh và công trình đang thi công phải được kiểm tra, xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Cùng với đó, ngành tập trung rà soát, điều tiết đội ngũ giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn, năng lực số, ứng dụng AI và đổi mới phương pháp dạy học. Các trường cũng được yêu cầu quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguy cơ bỏ học, chủ động phối hợp gia đình và địa phương để hỗ trợ kịp thời, không để học sinh bị bỏ lại phía sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng một số nội dung trong việc bố trí nhân sự khi thực hiện công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp năng lực, vị trí việc làm và không làm gián đoạn hoạt động dạy học trong năm học 2026-2027…

Ngày khai giảng đang đến gần, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ cơ sở đến toàn ngành đang tạo điểm tựa để thầy và trò Lâm Đồng bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế chủ động, tự tin và một khởi đầu thuận lợi.