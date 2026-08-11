Kinh tế Hoàn thành quy hoạch cấp xã: “Mảnh ghép” cho không gian phát triển mới Việc 100% các địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hoàn thành phê duyệt quy hoạch là một cột mốc đáng ghi nhận, giúp tạo lập hành lang pháp lý cơ bản ở cơ sở. Tuy nhiên, để không biến quy hoạch cơ sở thành những “ốc đảo” đơn độc, Lâm Đồng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ quy hoạch liên vùng, liên phường, mở ra không gian phát triển đồng bộ và mang tính đột phá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải và cán bộ các sở, ngành, địa phương khảo sát thực địa để mở đường giao thông, thúc đẩy kết nối vùng

Xóa “ốc đảo” quy hoạch

Toàn bộ các địa phương cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phủ kín quy hoạch. Đây là nỗ lực vượt bậc trong chuẩn hóa công tác quản lý không gian, đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Lãnh đạo UBND xã Lạc Dương chia sẻ, việc xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch giúp địa phương có điểm tựa pháp lý rõ ràng, hạn chế tình trạng xây dựng tự phát hay tranh chấp ranh giới kéo dài. Nguồn lực phát triển nhờ đó có hướng đi cụ thể và bền vững hơn.

Tuy nhiên, nhìn từ bức tranh toàn cảnh, quy hoạch cấp xã mới chỉ là điều kiện cần. Một xã, phường có tiềm năng đến mấy không thể đơn độc phát triển du lịch sinh thái hay nông nghiệp công nghệ cao nếu tách rời hệ sinh thái hạ tầng phụ cận. Nếu chỉ đứng độc lập, các bản quy hoạch ấy rất dễ trở thành những “ốc đảo” thiếu đường kết nối.

Hiện nay, các đồ án quy hoạch liên vùng, liên phường đang là những bộ hồ sơ “nặng ký” nhất. Tại đô thị Đà Lạt, bài toán hóc búa nhất là tìm điểm cân bằng giữa áp lực phát triển đô thị - du lịch với công tác bảo tồn hành lang lâm nghiệp, an toàn thiên tai. Nhiều dự án vẫn phải chờ một tọa độ chuẩn từ bản đồ liên vùng.

Nguyên nhân quy hoạch liên vùng mất nhiều thời gian nằm ở độ phức tạp: đây là nơi tập trung các tuyến giao thông đối ngoại, hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý chất thải quy mô lớn. Chỉ một sai lệch nhỏ về tọa độ sẽ dẫn đến xung đột pháp lý kéo dài.

Đặc biệt, sau những biến động khắc nghiệt của thời tiết, yếu tố địa chất tại các đô thị miền núi như: Đà Lạt, Bảo Lộc được đặt lên hàng đầu. Những khu vực nguy cơ sạt lở cao bắt buộc phải khoanh “vùng đỏ” nghiêm ngặt. Ngoài ra, việc chuyển đổi mô hình quản lý và số hóa dữ liệu đất đai đang bóc tách nhiều tồn tại mang yếu tố lịch sử: đất dân ở ổn định nằm chồng lấn ranh giới đất lâm nghiệp, hoặc trụ sở, cơ sở tôn giáo nằm trên đất quy hoạch khoáng sản cũ.

Áp lực tách thửa và nhu cầu xây dựng của người dân hiện nay như một chiếc lò xo bị nén chặt. Việc đồ án liên phường chưa ban hành chính thức gây khó cho cơ quan quản lý và làm phát sinh tâm lý xây dựng đón đầu.

Quy hoạch liên phường được kỳ vọng sẽ biến các tuyến đường, mạng lưới hạ tầng thành dòng chảy liên tục, thúc đẩy phát triển đồng bộ

Vì vậy, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đại diện UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, đã đề xuất Sở Xây dựng chủ trì giao ban định kỳ, tổ chức họp chuyên đề tháo gỡ các nội dung đặc thù như: ranh giới 3 loại rừng, khu vực bảo vệ danh thắng... Đồng thời, kiến nghị tăng cường cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho cấp phường.

Khớp nối hạ tầng, hoàn thiện điều kiện đủ

Trực tiếp chỉ đạo triển khai quy hoạch này, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu phải kiên quyết xóa bỏ tư duy ranh giới hành chính trong công tác quy hoạch. Ông nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt đó là: Quy hoạch không được phép khép kín.

“Trục giao thông, mạng lưới điện, hạ tầng số hay hành lang xanh phải là một dòng chảy liên tục, khớp nối chính xác giữa các phường. Mọi dữ liệu tọa độ sau nghiệm thu phải được cập nhật tức thì vào hệ thống GIS của tỉnh để công khai, minh bạch, quét sạch tình trạng “quy hoạch treo” hay quy hoạch chồng lấn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo.

Một ranh giới rõ ràng giữa các vùng đất nông nghiệp, đất rừng và đất giao thông được quy hoạch và công bố công khai sẽ khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển

Đồ án Quy hoạch chung liên phường có ý nghĩa nền tảng, quyết định bởi sau khi được ban hành sẽ là khung pháp lý chuẩn mực làm căn cứ điều chỉnh toàn bộ các bất cập tại quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết hiện hành. Đây chính là giải pháp căn cơ để giải phóng nguồn lực đất đai, tháo gỡ triệt để vướng mắc cho Nhân dân và tạo môi trường minh bạch thu hút các nhà đầu tư lớn. Để hoàn thiện điều kiện đủ cho không gian phát triển mới, tỉnh đang tập trung khớp nối hạ tầng, số hóa và tích hợp dữ liệu GIS, kích hoạt hạ tầng khung.

Phủ kín 100% quy hoạch chung cấp xã là một kết quả quan trọng, một “mảnh ghép” khởi đầu vững chắc. Việc khẩn trương hoàn thiện các đồ án quy hoạch liên vùng, liên phường sẽ là bước đi quyết định để Lâm Đồng hoàn tất điều kiện đủ, khơi thông mọi mạch nguồn phát triển, mở ra không gian đô thị - nông thôn hiện đại, xanh và bền vững.